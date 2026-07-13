Фонд «Милосердие» дарит тепло и заботу: новые проекты для паллиативных больных и одиноких ветеранов

Фото предоставлено фондом «Милосердие».

Благотворительный фонд «Милосердие» расширяет горизонты добра — волонтёры запускают серию проектов, призванных поддержать тех, кто особенно нуждается в человеческом тепле: паллиативных больных и одиноких пожилых людей в домах престарелых. Инициативы стали возможны благодаря участникам грантовой программы «Стальное дерево» из Белгородской и Липецкой областей.

В Старом Осколе дан старт проекту «Забота Днесь». Его адресаты — около 40 пациентов паллиативного отделения больницы Святителя Луки Крымского. Это преимущественно пожилые люди, чьё состояние требует не только медицинской помощи, но и особого душевного участия. Бытовые трудности, нехватка простых радостей — книг, музыки, общения — остро ощущаются в больничных стенах, а у родственников и медперсонала не всегда хватает времени и сил, чтобы восполнить этот пробел.

Волонтёры фонда стремятся наполнить дни пациентов светом и вниманием. Несколько раз в месяц активисты будут приезжать в отделение, чтобы просто поговорить, прогуляться вместе, подарить частичку уюта. В их сумках — книги, журналы, подарки, настольные игры. А ещё вместе с волонтёрами отделение будут регулярно посещать парикмахер, врач-подолог и православный психолог: ведь забота — это не только эмоции, но и практическая поддержка, бережное отношение к достоинству каждого человека. В списке предстоящих добрых дел — организация концертов, мастер классов по рисованию и изготовлению поделок, а также помощь медперсоналу с уборкой и починкой мебели.

Не менее важная работа ждёт волонтёров и в Липецке. Здесь они проведут серию игр в лото для пожилых людей, живущих в домах престарелых. Базовый уход в таких местах не может заменить самое ценное — живое общение, ощущение нужности, радость от маленьких событий. Игра в лото с розыгрышем уютных подарков станет не просто развлечением, а способом вернуть чувство причастности к жизни, снизить тревожность и апатию, поддержать память и внимание.

«Проекты, направленные на паллиативных больных и одиноких ветеранов из домов престарелых, — это милосердие в чистом виде, — подчёркивает исполнительный директор фонда Яна Лунева. — Такие инициативы помогают сделать так, чтобы пациенты в социальных учреждениях чувствовали любовь и заботу даже в бытовых мелочах».

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