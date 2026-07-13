НЛМК запускает ко Дню металлурга праздничные эфиры на телевидении

Фото: пресс-служба НЛМК.

Новолипецкий металлургический комбинат запускает праздничные прямые эфиры на телеканале «Липецкое время». С 13 по 17 июля в программе «Неделя НЛМК» зрителей ждут интересные гости в студии, розыгрыш подарков, поздравления из цехов и с проходной комбината.

Гостями студии и героями сюжетов станут молодые работники НЛМК и ветераны отрасли, наставники и представители династий, спортсмены и сотрудники с интересными увлечениями. Ведущие праздничного телемарафона побывают на комбинате и узнают, как работают и чем живут металлурги. Их ждёт ночная смена в доменном цехе, прогулка по Лебединому озеру, визит в Центр здоровья НЛМК и многое другое.

«Неделю НЛМК» на телеканале «Липецкое время» смотрите ежедневно с 13 по 17 июля в 19:15.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Праздничные телеэфиры НЛМК проводит дважды в год – ко Дню металлурга и годовщине первой плавки чугуна. С 2024 года эфиры суммарно собрали более 2 млн телезрителей.

– «Неделю НЛМК» на «Липецком времени» любят и ждут. Мы принимаем десятки звонков в прямом эфире и сообщений в социальных сетях. Так город поздравляет своих металлургов: родителей, детей, бабушек и дедушек, друзей и соседей. Ведь каждая третья семья в Липецке связана с НЛМК. В этом году у нас много новых историй про комбинат и главных героев этой недели – металлургов, поэтому ждем всех в прямом эфире, – рассказал пресс-секретарь НЛМК Руслан Харсиев.

Принять участие в праздничных эфирах может любой желающий. Поздравить родных, близких, друзей и коллег с профессиональным праздником на телевидении можно по телефону: +7 (4742) 27-27-94.

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