Стальные перспективы

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В приемную комиссию очередь тянется через весь коридор с переходом в вестибюль. Для Липецкого металлургического колледжа такая картина сейчас привычна – здесь пик приемной кампании, стартовавшей 19 июня. В день регистрируется порядка 200 заявлений.

Фото: Владимир КУЛИК.

Выбирают «металл» - IT на втором плане

Какие специальности востребованы у поступающих, и что им предлагает «колледж стальных возможностей»?

У абитуриентов популярны металлургические специальности. Среди них – «Прокатное производство», «Металлургия черных металлов» и другие востребованные на НЛМК, - отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Юлия Исаева.

Липецкий металлургический колледж, будучи базовым учреждением НЛМК, в текущем году набирает около 600 студентов на бюджет и готовит кадры по полутора десяткам специальностей. Их перечень может меняться в соответствии с современными запросами комбината.

Фото: Владимир КУЛИК.

- В прошлые годы большим спросом пользовалась IT- сфера, но рынок уже насыщен, и в последнее время стали более востребованы специальности технического направления. В этом году у нас появилась и новая специальность - «Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)». По ней готовят будущих контролеров качества продукции. В наш колледж всегда конкурс на поступление и не бывает недобора, - пояснила и.о. директора ЛМК Любовь Красникова.

Зачисление в колледж - без вступительных испытаний, основным критерием отбора является средний балл аттестата. Случается и отзыв заявлений, но, как пояснили в приемной комиссии, процент очень незначительный – большинство делает свой выбор осознанно.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Современная база и гарантированное трудоустройство

По своей оснащенности колледж в числе лучших в регионе, и обновление оборудования идет постоянно, большое внимание уделяется практическим занятиям. Они помогают студентам выйти из стен учебного заведения готовыми специалистами.

Недавно в колледже прибавилось три новых образовательных пространства – учебная аудитория для направления «Металлургия черных металлов», класс с VR-тренажерами и лаборатория коксохимического производства (с учебным классом). Их колледжу подарил НЛМК.

- Лабораторное оборудование соответствует тому, что применяется на НЛМК, благодаря этому выпускники быстро адаптируются при трудоустройстве, - поясняет ведущий преподаватель ЛМК Данила Козырев.

Фото: пресс-служба НЛМК.

На VR тренажёрах в учебном классе ребята пошагово разбирают основные производственные сценарии.

- С помощью технологий виртуальной реальности студенты осваивают ключевые операции, соответствующие их будущей специальности на НЛМК, - отметила преподаватель специальных дисциплин Светлана Труфанова.

После редизайна и капремонта, благодаря поддержке комбината, преобразился и актовый зал. Здесь изменилось все – у ребят появилось современное пространство для творчества.

Передовое оснащение колледжа дополняется реальными карьерными перспективами: целевой договор с НЛМК доступен студентам уже после первого курса — он даёт дополнительную стипендию и гарантированное трудоустройство в компании.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Студент 2-го курса Артем Углов своим выбором доволен сполна:

- Поступил по совету отца и ни разу не пожалел. Мне очень нравится гидравлика, которой обучаюсь в колледже, в других сферах не могу себя найти. Уже заключил целевой договор с НЛМК, считаю, что сделал правильный выбор – в 19 лет не каждый может заработать 70 тысяч рублей.

Второкурсника Матвея Брежнева кроме хорошего оборудования в колледже привлекает отзывчивость преподавателей, насыщенная студенческая жизнь:

- Учиться непросто, но интересно узнавать новое о деталях, механизмах. Запомнилась практика – занимался и сваркой металлоконструкций, и сборкой-разборкой различных механизмов.

А что думают о своих перспективах сами абитуриенты, остановившие свой выбор на Липецком металлургическом колледже?

Фото: Владимир КУЛИК.

«Выбираю стабильность и перспективу»

Свое будущее Кирилл Калидкин рассчитывает связать с НЛМК, потому и не раздумывал с выбором образовательного учреждения:

- В колледже учится много знакомых, большой выбор металлургических профессий. Хочу отучиться и поработать на комбинате – там стабильность и привлекательные условия.

Выбор сына одобряет и его мама:

- Сама тружусь на комбинате и знаю, что говорю - там хороший коллектив и достойная зарплата, есть продвижение по карьерной лестнице, - делится Людмила Калидкина.

Поступить в металлургический колледж Денису Двуреченскому порекомендовал отец, который более 10 лет работает на НЛМК сталеваром.

- В колледже хорошая подготовка, и широкий выбор специальностей. Меня привлекает черная металлургия. Хотелось бы поработать на комбинате – там и зарплата высокая, и удобный график работы, - констатирует Денис.

Никита Мельников только что подал документы в приемную комиссию -выбрал электроснабжение. Он пришел вместе с родителями, которые и порекомендовали сыну поступить в ЛМК, с последующим трудоустройством на комбинате.

- В приемной комиссии мы получили ответы на все интересующие вопросы. На НЛМК у нас никто не работает, но много хорошего о нем слышим – это стабильное предприятие с прекрасными карьерными перспективами, - поясняет отец абитуриента Сергей Мельников.

Владимир КУЛИК.