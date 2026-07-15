Более 80 сотрудников НЛМК получили ведомственные награды ко Дню металлурга

Фото: пресс-служба НЛМК.

На Новолипецком металлургическом комбинате продолжаются торжественные награждения, приуроченные к профессиональному празднику. За большой вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд более 80 работников НЛМК отметили ведомственными наградами.

Среди награжденных – начальник отделения цеха холодного проката и покрытий НЛМК Алексей Каравашкин. На предприятии он работает 24 года.

Фото: пресс-служба НЛМК.

– Очень приятно получить награду за свой труд. На НЛМК у меня не просто работа – любимое дело. Рад быть причастным к производству такого важного и нужного для всех продукта – металла, – поделился Алексей Каравашкин.

Почётную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ получил и горновой доменной печи №4 Дмитрий Егорин. Трогательный момент признания с ним разделила дочь Кристина.

Фото: пресс-служба НЛМК.

– Моя младшая дочь очень хотела посмотреть, где работает папа, поэтому я взял её сегодня на награждение. Она, конечно, рада за меня, да и я сам – тоже. Ни разу не пожалел о том, что пришёл на комбинат, потому что это очень стабильное предприятие, – рассказал Дмитрий Егорин.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Всего ко Дню металлурга около 1 200 сотрудников предприятия удостоятся различных наград. Корпоративными наградами к профессиональному празднику отметили более 1 000 человек. Они получили благодарности, почётные грамоты, почётные знаки НЛМК I и II степени, почётные звания «Ветеран труда НЛМК». Ведомственные, региональные и муниципальные награды получат 140 металлургов. 27 работников компании представлены к госнаградам.