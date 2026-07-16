Более 50 сотрудников НЛМК отметили региональными и муниципальными наградами

Фото: пресс-служба НЛМК.

За добросовестный труд и значительный вклад в развитие производства более 50 работников комбината отметили региональными и муниципальными наградами.

Среди награждённых – Александр Романенко, мастер ремонтного цеха кранового оборудования. Под его контролем – бесперебойная работа более десятка мостовых кранов конвертерного цеха №2. В компании Александр работает 26 лет. За это время он подал более 50 рационализаторских идей, подготовил к работе десятки молодых специалистов и стал победителем областных и корпоративных конкурсов.

Фото: пресс-служба НЛМК.

– Очень приятно, что мой вклад в общее дело оценен. Это дает стимул для дальнейшего развития, – рассказал Александр Романенко.

Заслуженную награду получила и ведущий инженер цеха теплоэлектроцентраль НЛМК Светлана Забара. На предприятии она работает 27 лет. Светлана – наставник молодых специалистов и активный инициатор.

Фото: пресс-служба НЛМК.

– На НЛМК я пришла в девяностых, после института. Работа на комбинате – это мечта, которая сбылась. Горжусь своим предприятием – оно производит нужную всем сталь, а еще здесь всегда стабильно и надежно, – поделилась Светлана Забара.

В день своего юбилея награду получила бригадир цеха холодного проката и покрытий НЛМК Елена Покачалова. Стаж ее работы на предприятии – 37 лет, 20 из них Елена отработала машинистом крана.

Фото: пресс-служба НЛМК.

– Очень рада награде. Приятно, что компания ценит своих людей – тех, кто посвящает свою жизнь металлургии, – рассказала Елена Покачалова.

Ко Дню металлурга наградят около 1 200 сотрудников предприятия. Корпоративными наградами отметили более 1 000 человек. Они получили благодарности, почётные грамоты, почётные знаки НЛМК I и II степени, почётные звания «Ветеран труда НЛМК». Ведомственные, региональные и муниципальные награды вручили 140 металлургам. Еще 27 работников компании удостоятся государственных наград.