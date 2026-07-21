Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Утром 21 июля в Липецке загорелись объекты на территории крупного производства. Все случилось на окраине города. Узнали подробнее про пожар на промышленном объекте в Липецке 21 июля 2026 года.
О пожаре в 06:39 сообщил Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области. Он написал, что возгорание произошло на территории производственных объектов на улице Передельческой. Пожар начался на открытой площадке. По оценкам прибывших на место пожарных огонь распространился на площади в 2,5 тысячи квадратных метров.
Для ликвидации пожара на место выехали дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений. На месте продолжают работать все оперативные службы.
Причины пожара на промышленном объекте в Липецке 21 июля 2026 года
На данный момент о причинах пожара на промышленном объекте в Липецке 21 июля 2026 года не сообщается. По данным губернатора Игоря Артамонова, информация уточняется.
К счастью, пожар не затронул людей. В региональном управлении МЧС уточнили, что пострадавших и погибших в огне нет.
А вот ликвидация масштабного пожара продолжается .
Ранее мы также сообщали, что в Липецкой области была объявлена ракетная опасность - около часа ночи. Об отбое сообщили утром.
Информация дополняется.