Пожарные быстро прибыли на место Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Утром 21 июля в Липецке загорелись объекты на территории крупного производства. Все случилось на окраине города. Узнали подробнее про пожар на промышленном объекте в Липецке 21 июля 2026 года.

Пожар на промышленном объекте в Липецке 21 июля 2026 года: что произошло

О пожаре в 06:39 сообщил Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области. Он написал, что возгорание произошло на территории производственных объектов на улице Передельческой. Пожар начался на открытой площадке. По оценкам прибывших на место пожарных огонь распространился на площади в 2,5 тысячи квадратных метров.

Для ликвидации пожара на место выехали дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений. На месте продолжают работать все оперативные службы.

Причины пожара на промышленном объекте в Липецке 21 июля 2026 года

На данный момент о причинах пожара на промышленном объекте в Липецке 21 июля 2026 года не сообщается. По данным губернатора Игоря Артамонова, информация уточняется.

Пострадавшие при пожаре на промышленном объекте в Липецке 21 июля 2026 года

К счастью, пожар не затронул людей. В региональном управлении МЧС уточнили, что пострадавших и погибших в огне нет.

А вот ликвидация масштабного пожара продолжается .

Ранее мы также сообщали, что в Липецкой области была объявлена ракетная опасность - около часа ночи. Об отбое сообщили утром.

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