Фонд «Милосердие» дарит слабовидящим детям возможность покорять вершины

Фото предоставлено фондом «Милосердие».

При участии благотворительного фонда «Милосердие» стартовал спортивный проект для детей с проблемами зрения. Ребята из городской специализированной школы интерната в ближайшие пять месяцев будут учиться покорять скалодром. А в финале на открытых инклюзивных соревнованиях они покажут всё, чему научились за это время.

За смелой идеей стоят активисты региональной федерации скалолазания во главе с Алексеем Кафановым. Они искренне уверены, что при большом желании отсутствие или частичная потеря зрения не является преградой для покорения высоты наравне со всеми.

Благодаря гранту программы «Стальное дерево» у проекта появились и нужные ресурсы, и возможность всё грамотно организовать. На выделенные фондом средства закупили дополнительное оборудование и продумали план занятий для особенных детей.

За время проекта более 60 тренировок помогут не менее чем 80 слабовидящим и тотально слепым ребятам освоить навыки скалолазания. В начале пути их учат не только технике, но и умению преодолевать страх высоты. По словам тренеров, особенные дети удивляют своей целеустремлённостью и внутренней силой на пути к спортивному мастерству.

Фонд «Милосердие» уже в третий раз поддерживает липецких скалолазов, помогая делать спорт доступным для всех. В этом году авторы проекта мечтают вовлечь в занятия, кроме детей, и взрослых из местного общества слепых. Волонтёры убеждены, что такие тренировки, кроме чисто спортивного результата, непременно повысят у их подопечных уверенность в себе и расширят круг знакомств. Ведь увлечённым людям при любых обстоятельствах легко найти общий язык.

«Инклюзивный проект на скалодроме — это яркий пример того, как совместные усилия и искренняя преданность делу способны творить настоящие чудеса, — делится исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. — Несмотря на трудности и страх высоты, ребята шаг за шагом преодолевают себя. Видно, как сильно они хотят добиться результата».

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