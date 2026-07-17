Портрет электромонтёра НЛМК Михаила Арнаутова украсил городскую Доску почёта

Фото: пресс-служба НЛМК.

Портрет электромонтёра цеха технологической автоматизации и электрооборудования сталеплавильного производства НЛМК Михаила Арнаутова разместили на обновлённой Доске почёта «Трудовая Слава города Липецка». Сотрудника комбината признали одним из 15 лучших работников областного центра.

Михаил Арнаутов работает на НЛМК более 35 лет. Профессию и место работы выбрал по примеру отца, который трудился электромонтёром в конвертерном цехе №2. Михаил обеспечивает бесперебойную работу обжигающих печей, конвейеров, фильтров и другого оборудования огнеупорного цеха. Он принимал участие в монтаже, наладке и пуске важнейших агрегатов подразделения. Электромонтёр освоил пять смежных профессий – стропальщика, электрогазосварщика, аккумуляторщика, водителя электрокара и машиниста крана. Михаил – инициативный работник и наставник молодёжи. За последние три года он подал 12 рационализаторских идей по повышению надёжности работы оборудования.

Фото: пресс-служба НЛМК.

– Люблю свою работу – считаю её интеллектуальной и творческой. Она заставляет думать, в схемах разбираться. С командой постоянно размышляем над тем, как сделать проект эффективнее, улучшить его. Это очень интересно. А потом, когда воплощаем в жизнь наши идеи и получаем благодарность от работников цеха, гордость переполняет, – поделился Михаил Арнаутов.

За добросовестный и многолетний труд Михаил Арнаутов награждён Почётной грамотой НЛМК и нагрудным знаком за непрерывный стаж. В 2022 году он получил почётное звание «Заслуженный машиностроитель РФ».