Липецкий губернатор сообщил о падении беспилотника на жилой дом

На месте работают все оперативные службы. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

17 июля беспилотник упал на жилой дом в Липецке. Об этом стало известно из сообщения губернатора региона Игоря Артамонова. По его словам, детонации не произошло. Жильцов эвакуировали.

– БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. К счастью, детонации не произошло. Пострадавших нет. Жители дома эвакуированы, – сообщил глава Липецкой области.

В настоящее время территория оцеплена. На месте работают все оперативные службы.

Рядом с домом сейчас находится и мэр Липецка Михаил Щербаков. Он сообщил, что уже прибыли специалисты-взрывотехники, которые обследуют дом и прилегающую территорию.

– Для тех, кому потребуется временное размещение на несколько часов, подготовлена школа №63. Если возникнет необходимость разместить людей на ночь, будет открыт пункт временного размещения в школе №69, – рассказал глава областного центра.

Липецкий мэр пообещал своевременно информировать жителей о развитии ситуации.

На территории всей Липецкой области продолжает действовать красный уровень воздушной опасности. Его объявили 17 июля в 15:42.