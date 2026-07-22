Более 300 тыс. телезрителей и десятки звонков со всей страны: НЛМК провёл праздничные эфиры ко Дню металлурга

Фото: пресс-служба НЛМК.

Новолипецкий металлургический комбинат провел праздничные прямые эфиры на телеканале «Липецкое время». Они объединили более 300 тыс. телезрителей. С 13 по 17 июля в программе «Неделя НЛМК» ведущие общались с гостями в студии, разыгрывали брендированные подарки и принимали звонки с поздравлениями. Праздничные эфиры смотрели далеко за пределами региона. Например, в студию дозвонились жители Свердловской области и Алтайского края.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Гостями студии и героями сюжетов стали более сотни металлургов – это молодые работники комбината и ветераны отрасли, наставники и представители династий, спортсмены и сотрудники с интересными увлечениями. В прямом эфире они рассказали о своей работе и любви к профессии, передавали приветы и поздравления из цехов и с проходной комбината.

– День металлурга – это не просто праздник, это повод всем собраться и вспомнить, кто мы и для чего мы живем, какие цели ставим перед собой, – уверен мастер по ремонту оборудования ремонтного цеха кранового оборудования Сергей Романенко

Фото: пресс-служба НЛМК.

Активными участниками «Недели НЛМК» стали ведущие эфиров. Они отработали ночную смену в доменном цехе, получили навыки вождения грузовика в автотранспортном управлении, прошли оздоровительные процедуры в Центре здоровья комбината и узнали, чему учат в Университете НЛМК.

– Нам выпала уникальная возможность погрузиться в мир металлургии самим. Я, например, побывала в доменном цехе и взяла пробу чугуна. Это непередаваемые ощущения. А еще я прогулялась по «Лебединому озеру» вместе с мамой, она уже 43 года работает на комбинате и продолжает металлургическую династию. На НЛМК работали мои бабушка и дедушка, другие родственники, – рассказала ведущая телеканала «Липецкое время» Катерина Мелихова.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Самым зрелищным стал финальный праздничный эфир с живой музыкой. Впервые в студии собрали более 20 сотрудников комбината. Среди них были ветераны производства, обладатели государственных наград, представители династий и молодые лидеры. Они рассказали о своих трудовых буднях и семейных традициях, поздравили родных и коллег с профессиональным праздником. Вечер не обошелся без сюрпризов. Одна из приглашенных семей испекла к эфиру 7-килограммовый праздничный торт в честь Дня металлурга.

– Я – постоянный зритель «Недели НЛМК», не пропускаю ни одного эфира. Каждый раз узнаю что-то новое про родной комбинат. Особенно интересны сюжеты про металлургов с разными увлечениями – удивительно, как много талантливых людей среди коллег! В этот раз мне повезло стать гостем студии и увидеть телевизионную «кухню» изнутри – накануне Дня металлурга сбылась давняя мечта, – поделился эмоциями помощник машиниста тепловоза управления железнодорожного транспорта Иван Беляев.

Фото: пресс-служба НЛМК.

НЛМК проводит праздничные телеэфиры дважды в год – ко Дню металлурга и годовщине первой плавки чугуна. С 2024 года эфиры суммарно собрали более 2 млн телезрителей.