Юным «звёздам» липецкого спорта вручили подарки от фонда «Милосердие»

Фото предоставлено фондом «Милосердие».

Благотворительный фонд «Милосердие» вручил ценные подарки воспитанникам спортшкол Липецкой области. 21 юный атлет получил дипломы и денежные сертификаты на приобретение спортинвентаря.

Ребята занимаются самыми разными видами спорта: от стендовой стрельбы до фигурного катания, от конного спорта до кикбоксинга. За их плечами сотни тренировок, слёзы поражений и радость от личных достижений, переживания родителей и неустанный труд наставников.

Особая теплота этого дня в историях тех, кто каждый день показывает пример преодоления и целеустремленности. Это представители областной спортивно адаптивной школы паралимпийского резерва. Четырнадцатилетняя Ольга Астафьева всего три года занимается адаптивным плаванием, но уже трижды поднималась на высшую ступень пьедестала первенства Липецкой области. А пятнадцатилетняя Омина Зикруллоева, два года посвятившая лёгкой атлетике, в 2025 году завоевала бронзу на Первенстве России.

Не остались без внимания и те, кто стоит за кулисами детских побед. Каждое призовое место – это результат многолетнего труда наставника, его мудрости, терпения и веры в ученика. Всем тренерам от фонда «Милосердие» также вручили благодарственные письма и денежные сертификаты.

«Спорт — это не только рекорды и медали, это школа характера, умение не сдаваться и идти вперёд, несмотря ни на что, - подчеркнула исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. - И когда общество протягивает руку таким ребятам, поддерживает их мечты и стремления, оно инвестирует в самое ценное — в будущее, полное силы, доброты и веры в себя. Пусть каждый из юных спортсменов знает, что их труд видят, их победы ценят, а их мечты обязательно сбудутся».

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