Лишили свободы на 20 лет: липчанину вынесли приговор за убийство сотрудника военной полиции

Виновному дали три года тюрьмы и 17 лет колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области огласили приговор по резонансному уголовному делу об убийстве сотрудника военной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Напомним, преступление произошло 19 марта около 15:00 в деревне Щербинино Чаплыгинского округа. 63-летний местный житель выстрелил в приехавшего к его дому правоохранителя. От полученного ранения потерпевший скончался.

В суде доказано, что пенсионер был вооружен гладкоствольным охотничьим ружьем. Мужчина высказывал угрозы убийством и применения насилия в адрес сотрудников военной полиции, которые разыскивали его сына, самовольно покинувшего расположение воинской части. Когда полицейские возвращались к служебному автомобилю, хозяин дома произвел прицельный выстрел в спину одному из них. В ходе осмотра места происшествия в доме обнаружили порох и патроны к нарезному оружию. Все это, как выяснили следователи, пенсионер приобрел и хранил незаконно.

– На стадии предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину, подтвердив свои показания при проверке на месте происшествия. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в областном Следственном комитете.

В пресс-службе регионального следкома уточнили, что в основу обвинительного приговора легли собранные следствием доказательства, в том числе показания свидетелей, результаты судебных экспертиз, следственных действий и иных процессуальных мероприятий.

– Надзор за предварительным следствием осуществляла прокуратура. Прокурор области Геннадий Анисимов поддержал государственное обвинение. Виновного на 20 лет лишили свободы и оштрафовали на 40 тысяч рублей, – сообщили в областной прокуратуре.

Уточняется, что местом отбывания первых 3 лет наказания назначена тюрьма, оставшиеся 17 лет осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, виновного обязали выплатить 2 миллиона рублей несовершеннолетнему сыну погибшего – в качестве компенсации морального вреда.