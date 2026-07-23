Сотрудники НЛМК удостоены государственных наград

27 сотрудников Новолипецкого металлургического комбината получили государственные награды за особые заслуги в области металлургической промышленности и многолетний добросовестный труд. Торжественная церемония награждения состоялась в большом зале правительства Липецкой области.

Сотрудникам компании присвоены почётные звания «Заслуженный металлург РФ», «Заслуженный машиностроитель РФ», «Заслуженный работник транспорта РФ» и «Заслуженный энергетик РФ». Среди награждённых – разливщик стали конвертерного цеха №2 Михаил Клещин. На НЛМК он трудится более 30 лет. За это время в совершенстве овладел навыками непрерывной разливки стали и освоил технологию производства всего сортамента. Михаил – активный инициатор и наставник молодежи. За добросовестный и многолетний труд имеет корпоративные награды, а теперь стал заслуженным металлургом России.

– Работать с каждым годом все интереснее – производство модернизируется, автоматизируются все процессы, что упрощает труд. Работу свою люблю и ценю за стабильность, хорошие условия труда и высокий заработок, – поделился Михаил Клещин.

Заслуженную награду получил и главный специалист дирекции по автоматизации технологических процессов НЛМК Юрий Цуканов. На предприятии он трудится 48 лет. Юрий Цуканов стоял у истоков создания и внедрения автоматизированных систем для производства на комбинате холоднокатаного проката. Он – автор 114 рационализаторских предложений и 12 изобретений, которые помогли повысить производительность стана 2030 и улучшить качество металла.

– Моя профессия приносит мне радость. Быть металлургом – настоящая гордость, которую я привил и своим детям. У меня дочь работает на комбинате четверть века, сын почти столько же, зять. И я надеюсь, что будут работать и внуки, – отметил Юрий Цуканов.

Фото: пресс-служба НЛМК.