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Происшествия28 июля 2026 11:16

Стрельба на окраине Липецка: 8-летний мальчик ранен в ногу, двоих детей посекло осколками

Липчанин в районе ЛТЗ устроил стрельбу по автомобилю с детьми
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Скриншот видео СУ СКР по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Скриншот видео СУ СКР по Липецкой области.

В Липецке 26 июля в районе ЛТЗ был обстрелян автомобиль, в салоне которого находились трое детей. 8-летний мальчик получил огнестрельное ранение левого бедра. Ребенка доставили в больницу. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Брата и сестру пострадавшего, 9 и 12 лет, посекло осколками разбившегося бокового стекла машины.

Сотрудники уголовного розыска задержали стрелка. Как сообщили в областном УМВД, им оказался 55-летний мужчина. Злоумышленник пытался скрыться, но ему это не удалось. Возбуждено уголовное дело. Теперь свою работу выполняют следователи.

На допросе в кабинете следователя злоумышленник сказал, что согласен со всеми обвинениями. Скриншот видео СУ СКР по Липецкой области.

На допросе в кабинете следователя злоумышленник сказал, что согласен со всеми обвинениями. Скриншот видео СУ СКР по Липецкой области.

По данным областного Следственного комитета, задержанный стрелял в сторону проезжей части из хулиганских побуждений. Ему также вменяют статью о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. На допросе в кабинете следователя злоумышленник сказал, что согласен со всеми обвинениями. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.