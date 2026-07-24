Садовый центр в Липецке уличили в продаже саженцев без документов о качестве

Продавцу объявили предостережение. Скриншот видео управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

Сотрудники Россельхознадзора и прокуратуры нагрянули с проверкой в один из садовых центров в Липецке. На его территории выявили более 60 саженцев плодовых деревьев и кустарников без документов. Посадочный материал невозможно было идентифицировать и подтвердить его происхождение. Собственники площадки признались, что отношения с покупателями строятся только на доверии. Проверяющие объявили продавцу предостережение, а посадочный материал непонятного происхождения сняли с реализации.

По информации пресс-службы управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, доля некачественного материала, фальсифицированных семян и саженцев на рынке нашего региона варьируется от 20 до 40 процентов. За первое полугодие этого года специалисты ведомства проконтролировали 18 мест реализации семенного и посадочного материала. В 10 случаях обнаружены нарушения законодательства в области семеноводства. Кроме того, удовлетворен иск Россельхознадзора к одному из предпринимателей. Ему запретили продавать семена сельхозрастений, сорта и гибриды которых не включены в государственный реестр.

– Приобретаемый гражданами посадочный материал должен сопровождаться сертификатом соответствия. Если такого документа нет, то должен быть акт апробации, который удостоверяет сортовые качества саженцев, – пояснили специалисты.

В ведомстве отметили, что контроль нужен не для того, чтобы наказать торговцев. Важно не допустить проникновение карантинных объектов, а также защитить покупателей от ненужных трат на приобретении некачественного посадочного материала.