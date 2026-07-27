Фонд «Милосердие» расширяет горизонты полезного семейного досуга

Фото предоставлено фондом «Милосердие».

Это уникальный познавательный проект для любителей естественных наук и астрономии. Волонтёрскую инициативу поддержал благотворительный фонд «Милосердие». Центром активностей в ближайшие месяцы станет серия общедоступных астролекций с использованием мобильного планетария.

Когда-то липчане спешили в городской планетарий. Это было особенное место, где стиралась грань между Землёй и космосом. К сожалению, время не сохранило его… Но мечта не исчезла, она просто ждала своего часа. И он настал.

В Липецк прямиком из Санкт-Петербурга приехал мобильный планетарий. Это случилось благодаря гранту программы «Стальное дерево» и невероятной увлечённости педагога и астронома любителя Эдуарда Анохина. Теперь прикоснуться к тайнам Вселенной сможет каждый. И тот, кто знает все созвездия наизусть, и тот, кто пока различает на небе только Луну.

«Планетарий - это место, где человек в любое время года независимо от погодных условий сможет не только созерцать космос, но и слушать лекции, смотреть обучающие фильмы», - считает Эдуард. - Общение с увлечёнными наукой людьми - это время, проведённое с пользой для всей семьи».

И это действительно семейный праздник познания. Никаких специальных навыков не нужно, только любопытство и желание удивляться. Под куполом мобильного планетария оживают далёкие галактики, а на уличных лекциях и астропрогулках каждый научится находить созвездия, пользоваться телескопом и даже делать первые шаги в астрофотографии. Совместные наблюдения помогают новичкам быстрее почувствовать себя частью большого и дружного научного сообщества.

Проект включает не только показы и лекции, но и уроки занимательной астрономии в школах, выезды выходного дня. По словам организаторов, даже в условиях городской засветки можно увидеть планеты и некоторые звёздные скопления, если правильно подобрать инструменты и место.

«Мобильный планетарий делает астрономию ещё доступнее для липчан всех возрастов», - считает исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунёва. – Теперь у них есть возможность дополнять наблюдения в телескоп научнопопулярными фильмами под куполом. Это открывает новые возможности для полезного семейного досуга».

Более 400 липчан уже готовятся открыть для себя Вселенную и наполнить семейные вечера смыслом, тайнами и приятным общением. Именно такие моменты становятся тёплыми воспоминаниями на всю жизнь.

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