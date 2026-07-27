В ДТП на автодороге Хлевное – Липецк погибла женщина, пострадали мужчина и 3-месячный ребенок

По предварительным данным, к трагедии привело нетрезвое вождение. Фото УМВД России по Липецкой области.

Смертельное ДТП произошло в Липецкой области поздним вечером 25 июля. Около половины десятого на автодороге Хлевное – Липецк 43-летний водитель «Лады Весты» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Ниссаном» и «Тойотой».

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в результате ДТП водитель и трехмесячная пассажирка «Тойоты» с травмами доставлены в больницу, а еще одна пассажирка этого же автомобиля – женщина 36 лет – от полученных травм скончалась в учреждении здравоохранения.

– Предварительно установлено, что водитель отечественного автомобиля сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он тоже получил травмы и сейчас находится в больнице, – рассказали в ведомстве.

В отношении водителя «Лады Весты» возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 Уголовного Кодекса РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование продолжается.