Села в вагон и через час родила: в липецком поезде у женщины из Марокко появилась девочка

Амара Худа решила назвать малышку Александрой – в честь врача, которая первой взяла ее на руки. Фото: канал в MAX главы минздрава Липецкой области Лилии Самошиной.

В Липецке в областной перинатальный центр поступила молодая женщина из Марокко. Пациентку привезли уже после родов – вместе с очаровательной маленькой дочкой. Девочка появилась на свет в поезде по дороге из Воронежа в Липецк. Подробности истории рассказала руководитель регионального министерства здравоохранения Лилия Самошина.

СЧАСТЛИВАЯ СТУДЕНТКА ВГУ

Гражданка Королевства Марокко Амара Худа в этом году завершила обучение в Воронежском государственном университете. 24-летняя выпускница обучалась на факультете компьютерных наук. В столице Черноземья Амара не только осваивала новые знания, но и родила первого ребенка – дочку. Это радостное событие произошло в прошлом году. Мама продолжила обучение, а папа с малышкой терпеливо ждали ее на малой родине. И ждали не одну – подходила к концу вторая беременность Амары.

СЕЛА В ВАГОН И ЧЕРЕЗ ЧАС РОДИЛА

Зачеты и экзамены остались позади, и Амара решила навестить подругу в Липецке. В хорошем самочувствии 30 июля она села в вагон в 21:15, но уже после станции город Усмань почувствовала тянущие боли внизу живота. Женщина направилась в сторону туалета. У нее появились потуги. К счастью, рядом оказались внимательные соседи по вагону. Более того, это была семейная пара врачей из Воронежа. Дмитрий и Александра Казаковы ехали в отпуск и никак не предполагали, что прямо в поезде им придется принимать роды, да еще и у женщины из Марокко. Дмитрий по профессии травматолог, а его жена – онколог, но с задачами акушеров-гинекологов оба справились блестяще. В 22:30 на свет появилась девочка. Роды прошли без осложнений. На станции Липецк маму с малышкой встретила бригада скорой помощи. Обеих повезли в перинатальный центр.

МАЛЫШКЕ ДАЛИ ИМЯ АЛЕКСАНДРА

Врачи осмотрели и Амару, и ее вторую дочку. С ними все хорошо. Новорожденная девочка здорова, ведет себя активно. Ее вес 2780 граммов, рост 48 сантиметров. Амара Худа решила назвать малышку Александрой – в честь врача из того самого поезда, в котором ей было суждено родиться. Это красивое имя в переводе с греческого означает «защитница людей». Кто знает, быть может, девочка вырастет, станет доктором и будет защищать людей от болезней – как врач из Воронежа, которая первой взяла ее на руки после рождения.