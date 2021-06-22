В Липецке и области в один день пропали трое школьников из разных районов

Троих школьников ищут в Липецке и области Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области в один день пропали трое детей, два мальчика и девочка. Школьники исчезли 21 июня в разных районах Липецка и области. Как сообщают волонтеры регионального «Поиска пропавших детей», все школьники в возрасте 12-13 лет.

Пропал ребенок Фото: Поиск пропавших детей Липецк

13-летняя Елизавета Соколова ушла в селе Фащевка Грязинского района. Последний раз родные видели девочку около 12.00, когда она вышла из дома на Лесной улице.

Приметы Елизаветы: на вид 14-15 лет, рост 165 см,, худощавого телосложения, волосы черные короткие.

Была одета: коричневые шорты, черно-белая кофта в клетку с длинным рукавом. С собой взяла черный рюкзак.

Примерно в это же время, в 12.00, пропал 12-летний школьник. Мальчик вышел из дома на улице Ударников в Липецке и не пришел ночевать.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 155 см., плотного телосложения, волосы русые средней длины.

Был одет: черные шорты и футболка горчичного цвета.

Еще один 13-летний мальчик вышел из дома в 13.00 в районе улицы Юрия Смирнова, с тех пор родные его не видели.

Приметы: на вид 13 лет, рост 165 см., телосложение худощавое, короткие русые волосы с длинной челкой.

Был одет: черные шорты и желто-зеленая пятнистая майка.

Просьба ко всем, кто видел детей после исчезновения, знает, где они могут находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 112 – спасатели; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru