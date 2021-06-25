Эта большая общая беда - наркота

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- Этот день не случайно фактически совпадает с Днем молодежи, ведь вектор усилий наркомафии, этих торговцев смертью, направлен именно на молодых людей – они здоровы и …бесшабашны в силу возраста, легко подпадают под влияние, - отмечает главврач ЛОНД, заслуженный врач РФ Михаил Коростин. – Есть у нас опасения, что ситуация может выйти из-под контроля. Сильно возросли благодушие, самоуспокоенность, мол «все не так страшно», понятие серьезности проблемы наркомании начинает затухать, а это опасно.

Какова же общая ситуация? После утверждения Президентом в 2010 г. Стратегии государственной антинаркотической политики РФ, была проделана объемная работа. В том числе, по 2-м направлениям – сокращение предложений наркотиков путем пресечения их нелегального производства и оборота внутри страны, а также совершенствование профилактической и реабилитационной работы.

- Эффект ощутимый, - считает главврач ЛОНД. – Долгие годы, согласно соцопросам, количество потребителей наркотиков было на уровне 2,5 – 1,4%. В этом году уже 0,85% . И слава Богу, что на протяжении ряда последних лет нет на учете подростков. Это результат продуктивной работы педагогов совместно с родителями, полицией, СМИ.

Следующим этапом борьбы с наркоманией стала новая антинаркотическая Стратегия, утвержденная главой государства до 2031 г., в которой усилен ряд направлений.

- Прошедшее 10-летие показало, что очень здорово помогает работа общественных организаций, к примеру, проведению профилактических мероприятий с наркозависимыми, - поясняет Михаил Коростин. – Ведь эти пациенты никогда не подпустят к себе ни полицейского, ни врача-нарколога (не доверяют, боятся). И здесь хорошую поддержку оказывают общественные организации, в их числе, «Родители против наркотиков», «Трезвение».

Другое наполнение будет и в законе о госуслугах – чтобы общественные организации смогли выполнять определенный госзаказ, госуслугу. Это позволит упростить получение средств на реабилитационные и профилактические мероприятия.

- Примечательно, что при определении «болевых точек» общества граждане впервые поставили наркоманию выше алкоголизма, - отмечает Михаили Коростин. – По уровню обеспокоенности людей (после безработицы, дорог, нехватки жилья, ЖКХ) на 5 месте стоит потребление наркотиков, а алкоголизм на 6-й позиции. Сейчас на учете в Липецке с тяжелыми формами наркомании стоит 1262 человека (плюс 1000 тех, кто попробовал, но на учет не попал). А 10 лет назад таких было 2 тысячи человек, так что снижение довольно заметное. За эти годы у нас значительно обновилось, благодаря администрации Липецкой области, оборудование. В прошлом году закуплен современный жидкостный хромотограф, позволяющий вычислять новые вилы наркотиков, даже «видеть» их происхождение.

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В регионе по-прежнему наиболее распространенными являются наркотики растительного происхождения, также «синтетика».

- Очень страшным, токсичным является синтетический наркотик метадон, поступающий из-за границы (Украины), где применяется при заместительной терапии, - поясняет Михаил Иванович. – У людей, потребляющих его, страдает сердечно-сосудистая система, их поражает рак печени. Опасен и фенобарбитал, относящийся к группе барбитуратов, психоактивных веществ. К сожалению, многие люди занимаются самолечением, а фенобарбитал входит в состав многих обезболивающих, содержится и в кажущихся безобидными успокоительных «капельках». Но надо помнить, что могут возникнуть серьезные проблемы у тех, кто хочет получить права или справку на оружие. Ведь фенобарбитал накапливается в организме, а при освидетельствовании легко вычисляется. Поэтому перед приемом лекарств лучше советоваться с врачом и внимательно читать аннотацию к лекарственному препарату. А радует то, что люди сознательно отказываются от употребления наркотиков. Если 10 лет назад таких было 40%, то сейчас уже более 80%, значит, все наши совместные усилия продуктивны.

Владимир КУЛИК.