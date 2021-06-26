"Липецкие зори-2021": более 2500 выпускников зажгли под треки HENSY на Соборной площади

Липецкие зори-2021: выпускники феерично попрощались со школой Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке отгремел выпускной-2021. В пятницу 25 июня "Липецкие зори" собрали более 2 500 юных липчан - уже бывших учащихся школ, лицеев и гимназий, кадетских классов и коррекционных учреждений. Вчерашние одиннадцатиклассники феерично попрощались со школой и подошли к порогу новой жизни.

Смотреть видеосюжет Липецкие зори-2021: выпускники зажигают

Липецкие зори-2021: выпускники феерично попрощались со школой Фото: Юлия КЛЮЕВА

На Соборной площади для них организовали несколько фотозон. У девушек популярностью пользовались стенды, декорированные цветами. Парней же привлекла зеленая "копейка" и шахматная доска с большими фигурами. Выпускники записали свои желания на открытках и повесили на волшебное дерево.

Липецкие зори-2021: выпускники феерично попрощались со школой Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие зори-2021: выпускники феерично попрощались со школой Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие зори-2021: выпускники феерично попрощались со школой Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Дорогие наши выпускники, смотрю на вас и испытываю восхищение, радость, гордость, - обратилась к ребятам мэр города Евгения Уваркина. - Вы пережили ЕГЭ, а значит, вам уже ничего не страшно. Идите вперед и ничего не бойтесь. Сложности, неприятности - это все делает нас сильнее. От всего сердца благодарю ваших наставников - учителей, классных руководителей, директоров школ.

Градоначальница пожелала выпускникам замечательно повеселиться на празднике, а также здоровья, смелости, энергии. Жить красиво и достойно, ради любимого дела, любимых людей и своей страны.

Смотреть видеосюжет "Липецкие зори-2021": более 2500 выпускников зажгли под любимые треки на Соборной площади

Липецкие зори-2021: выпускники феерично попрощались со школой Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие зори-2021: выпускники феерично попрощались со школой Фото: Юлия КЛЮЕВА

На главной сцене наградили победителей городских конкурсов, отметили стобалльнков. Кстати, в Липецке 422 золотых медалиста. Выступили артисты, голосам которым вторили выпускники, ведь слова песен транслировались на большом экране. Там же показали фотографии ребят. И, конечно, выпускники станцевали вальс. Мелодичная музыка сменилась зажигательными ритмами. Девушки стойко отплясывали на каблуках под любимые песни. Правда, многие решили упростить себе жизнь и пришли на Соборную в кедах.

Липецкие зори-2021: выпускники феерично попрощались со школой Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие зори-2021: выпускники феерично попрощались со школой Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие зори-2021: выпускники феерично попрощались со школой Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие зори-2021: выпускники феерично попрощались со школой Фото: Юлия КЛЮЕВА

В конце вечера на сцену вышел известный российский исполнитель HENSY. Он спел для липчан несколько новых треков, а также хиты "Костер" и "Поболело и прошло". Завершился праздник на площади ярким фейерверком. А у выпускников впереди вся ночь, чтобы как следует повеселиться перед взрослой жизнью.

Смотреть видеосюжет Липецкие зори-2021: выпускники станцевали вальс

Смотреть видеосюжет Липецкие зори-2021: выпускники зажгли с HENSY