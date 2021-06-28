В Липецке прошел первый и пока единственный музыкальный фестиваль в России в 2021 году

Фестиваль Fox Rock Fest 2021. Фото: Кирилл Мишин

Фестиваль прошел в Липецке 26 и 27 июня на территории Зеленого острова и Центрального пляжа. По атмосфере - 30-градусной жаре и доступу к воде - Fox Rock Fest оказался, пожалуй, главным конкурентом «Тамани», который устраивают на берегу Азовского моря. Кстати, мероприятие в Краснодарском крае в этом году отменили, как и большинство других. Таким образом, липецкий Fox Rock Fest первый и пока единственный в России масштабный фестиваль, который состоялся, несмотря на пандемию. Большую роль в этом сыграл тот факт, что перед входом на территорию всем гостям делали бесплатный тест на COVID-19. К сожалению, у 15 человек обнаружили злосчастную инфекцию. Им пришлось отказаться от участия в фестивале.

Фестиваль Fox Rock Fest 2021. Фото: Кирилл Мишин

Фестиваль Fox Rock Fest 2021. Фото: Кирилл Мишин

Первыми на главной сцене зажгли девочки из группы «Кис-Кис». Они устроили в центре толпы огромный слэм. Некоторые зрительницы от радости даже начали кидать на сцену нижнее белье. Солистки не очень этому и удивились, ведь на их концертах - это обычное дело. После с концертными сетами вышли Wildways, The Hatters, GONE.Fludd и ЛСП. Каждое выступление набирало все больше и больше людей. Но самым ярким артистом первого дня, несомненно, были ребята из Little Big. Те самые, что должны были поехать на Евровидение в 2020 году. Музыканты так соскучились по летним фестивалям, на которых не были два года, что солист группы Илья Прусикин дал обещание - сбрить усы, если фестиваль не отменят. Сказано - сделано. Поклонники группы встретили овациями новый образ звезды.

Фестиваль Fox Rock Fest 2021. Фото: Кирилл Мишин

На малой сцене было не менее жарко. Там выступили «Операция Пластилин», Пол Пунш, «Дети Rave», Джизус и многие другие. Некоторые подростки пришли на фестиваль вместе с родителями. Подчас старшее поколение отрывалось даже лучше, чем их чада.

Фестиваль Fox Rock Fest 2021. Фото: Кирилл Мишин

Во второй день главную площадку открыла молодая певица Дора со своей командой. Следом за ней вышел популярный репер ATL, группа «Хлеб» и Shortparis. Отдельно хочется остановиться на выступлении «Пошлой Молли». Солист Кирилл Бледный умеет делать шоу, что доказал в очередной раз. Закрыла фестиваль легендарная Диана Арбенина вместе с группой «Ночные Снайперы».

Фестиваль Fox Rock Fest 2021. Фото: Кирилл Мишин

На пресс-конференции исполнительница отметила, что очень рада за фестиваль, который смогли отстоять:

- Сегодня мы отыграемся за «Нашествие», поддержим «Дикую мяту» и все фестивали, которым не суждено было состояться в этом году. И спасибо, что вас так много, - поблагодарила зрителей Диана Арбенина.

Фестиваль Fox Rock Fest 2021. Фото: Кирилл Мишин

На малой сцене тоже отрывались не по-детски. Там выступило почти с десяток групп в том числе: «Три Дня Дождя», Lizer и «Френдзона». Последние собрали просто огромную толпу фанатов. К «Френдзоне» на сцену вышли Дора, солист «Пошлой Молли» и группа «Космонавтов нет». Этот момент явно останется в памяти фанатов надолго.

Фестиваль Fox Rock Fest 2021. Фото: Кирилл Мишин

Главный продюсер фестиваля Виктор Дробыш заявил, что фестиваль Fox Rock Fest на Зеленом острове в Липецке планируется сделать ежегодным. Мало того, по прогнозам именитого продюсера, он должен выйти на мировой уровень. В этом должны помочь артисты из разных уголков мира. Кстати, Дробыш отметил на фестивале свой юбилей: 27 июня ему исполнилось 55 лет.

Фестиваль Fox Rock Fest 2021. Фото: Кирилл Мишин

Как отметили организаторы, большая часть гостей фестиваля - из других городов России. На Fox Rock Fest пришли около 20 000 человек из Липецка, Воронежа, Москвы и даже из Чечни. Специально для них, в следующем году обещают сделать палаточный лагерь.