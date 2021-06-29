Под Липецком в общежитии обрушился балкон вместе с мужчиной

В Данкове Липецкой области балкон общежития рухнул вместе с жильцом

Накануне, 28 июня, в Липецкой области произошло ЧП. В Данкове в общежитии обрушилось железное перекрытие балкона на 2 этаже. Речь идет о доме №15 по улице Льва Толстого. В этот момент на балконе стоял мужчина.

- Муж вчера вышел на балкон повесить полотенца и обвалился вместе с балконом вниз, - поделилась с "КП-Липецк" супруга пострадавшего Анна. - Он потерял сознание на 15 минут. У него разбит подбородок, заплыл глаз, отбита грудная клетка. Мы ездили в больницу, но потом вернулись домой. Пришлось лечиться своими силами, самой обрабатывать подбородок.

В Данкове Липецкой области балкон общежития рухнул вместе с жильцом Фото: Предоставлено "КП"

По словам женщины, здание признали аварийным. Их семье несколько лет назад предлагали временное жилье площадью 8 кв.м. Они были вынуждены отказаться, так как у них с мужем четверо детей. Они бы просто не поместились в малюсенькой комнатке.

Собственно, вид дома, особенно внутри, пугает. На фото, которые прислали жильцы, видно, что потолки в коридоре рушатся, как и стены. На места общего пользования страшно смотреть. Есть трещины.

- Под окнами гуляют дети, причем не только из нашего дома, балкон мог рухнуть на них! - возмущается еще одна жительница дома Инна. - В разрушенный подъезд тоже есть свободный доступ. Рядом стоят 17 и 19 дома и из их окон вываливаются на улицу куски битого стекла во время ветра. Дома ничем не обнесены и не заколочены. Там постоянно бегают подростки.

В Данкове Липецкой области балкон общежития рухнул вместе с жильцом

В Данкове Липецкой области балкон общежития рухнул вместе с жильцом Фото: Предоставлено "КП"

Инна утверждает, что когда дом признали аварийным, ей не предложили переехать во временное жилье. По ее словам, практически во всех комнатах общежития живут люди. Жильцы неоднократно жаловались на состояние дома, но тщетно. Жить в доме страшно, но идти людям некуда.

Оперативно прокомментировать ситуацию в администрации Данковского района не смогли. Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального управления ЖКХ, дом не попал в областную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области на 2019 - 2025 годы". Дело в том, что в настоящее время переселяют дома, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. Здание в Данкове получило данный статус позже.

- Данное происшествие не состоит на контроле МЧС, - прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.