С начала года на железной дороге в Липецкой области травмировались 11 человек

Липчан просят быть осторожней на железной дороге Фото: Юлия КЛЮЕВА

Транспортная полиция просит липчан быть осторожней на железной дороге. По данным Елецкого линейного отдела МВД на транспорте, в этом году в Липецкой области на железнодорожных путях зарегистрировали 11 случаев травмирования людей. Из них 3 аварии на железнодорожных переездах, 3 случая травмирования током и 5 случаев наезда на людей.

МВД на транспорте напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности, где нужно быть предельно бдительными самим и внимательными к окружающим. По данным полиции, несчастья происходят не только из-за пренебрежения техникой безопасности. Нередко беда случается из-за равнодушных людей, которые видели, были рядом, могли подсказать или остановить других, но ничего не сделали.

Особенно опасна железная дорога для детей, при этом подростки продолжают выбирать ее для игр и опасных забав. По статистике, большинство несчастных случаев происходят во время школьных каникул. Самая распространенная причина ЧП с людьми – хождение по путям и переход в неположенном месте. Поэтому взрослых просят напомнить детям и строгих правилах поведения.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

На железной дороге строго запрещено: ходить по путям на станциях и перегонах; переходить, перебегать и переезжать через пути перед идущим поездом; переходить сразу же после поезда, не убедившись в отсутствии встречного; подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки; ходить ближе 5 метров от крайнего рельса; проходить по мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для пешеходов; стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери вагонов на ходу поезда, задерживать открытие и закрытие автоматических дверей электричек; ехать в поезде в нетрезвом состоянии; оставлять детей без присмотра на платформах и в вагонах; выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда; прыгать с платформы на железнодорожные пути; устраивать на платформе подвижные игры; бежать по платформе рядом с вагоном идущего поезда; находиться ближе двух метров от края движущегося поезда. Также строго запрещается класть на рельсы посторонние предметы и кидать в поезда камни – от этого могут погибнуть люди. Особенно просят родителей вблизи ж/д путей держать маленьких детей за руку или на руках

Кроме этого полиция напоминает, что за любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта предусмотрена административная или уголовная ответственность.

– «Уважаемые взрослые, соблюдайте сами и учите детей правилам безопасности на железнодорожном транспорте! Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть вблизи железнодорожных путей! Не проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи железнодорожной дороги», – убедительно просит Елецкий ЛО МВД России на транспорте