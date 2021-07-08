Группа НЛМК — лауреат конкурса цифровых промышленных инноваций STAR 4.0

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Два цифровых сервиса Группы НЛМК были отмечены наградами в рамках конкурса цифровых промышленных инноваций STAR 4.0, проводимого компанией Siemens совместно с организаторами выставки Иннопром и Международной Недели Производительности IPWeek 2021.

Цифровой сервис «Гефест» получил диплом в номинации «снижение затрат жизненного цикла». Сервис позволяет оптимизировать логистику перемещения жидкого металла в одном из сталеплавильных цехов Новолипецкого металлургического комбината. Внедрение сервиса позволяет экономить до 100 млн рублей в год.

Цифровой сервис «Видеоаналитика эмиссии в атмосферу» был отмечен в номинации «устойчивое развитие». На основе алгоритмов машинного обучения он проводит онлайн мониторинг эмиссии предприятия в атмосферу. Решение сокращает время реакции на отклонения, а система глубокой аналитики инцидентов позволяет предупреждать их возникновение.

В программе цифровой трансформации Группы НЛМК задействованы десятки кросс-функциональных продуктовых команд, которые разрабатывают, внедряют и совершенствуют сотни цифровых решений. В компании создана цифровая экосистема, которая обеспечивает эффективную работу команд, устойчивость создаваемых продуктов, накопление знаний и среду взаимодействия более чем с 30 компаниями-партнерами, в том числе за счет создания собственных платформ совместной разработки и машинного обучения.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.