День семьи, любви и верности 2021 в Липецке: 30 пар наградили медалью

В Липецке 30 семей получили медаль "За любовь и верность" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот четверг, 8 июля, в Липецке празднуют День семьи, любви и верности. В администрации города состоялся торжественный прием, на который пригласили семейные пары, прожившие в браке больше четверти века.

Липчан наградили медалью "За любовь и верность". Награду получили 30 семей. Ее присуждают парам, которые прожили вместе не менее 25 лет, получили известность среди сограждан крепостью семейных устоев, совместным трудом добились благополучия, воспитали детей достойными членами общества.

В Липецке 30 семей получили медаль "За любовь и верность" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке 30 семей получили медаль "За любовь и верность" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Причастных к празднику поблагодарили руководители города и области. Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что с каждым годом в области растет количество многодетных семей. Такие крепкие союзы - пример для молодых пар. Глава региональной администрации также поздравил всех липчан с праздником в своем Инстаграм и поделился фотографиями со своей свадьбы.

- С самого детства меня вдохновляли многодетные семьи, я всегда с восхищением относилась к семейным парам, которые после десятилетий совместной жизни гуляют, держась за руки, и бережно хранят тепло своей любви, - обратилась к липчанам мэр Липецка Евгения Уваркина. - Вы показываете молодёжи, как нужно любить, ценить, оберегать свои вторые половинки. Спасибо вам за то, что воспитали таких замечательных детей. Пусть в ваших семьях всегда царит взаимопонимание. Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и радостным.