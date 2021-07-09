«Милосердие» передало липецким школам средства индивидуальной защиты

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Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, начал безвозмездную передачу в школы и дошкольные учреждения Липецка защитных перчаток для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции среди детей. 65 тысяч пар перчаток уже отгружены в первые 9 школ и 6 детских садов в Октябрьском округе.

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«С началом третьей волны пандемии мы решили включить в число первоочередных получателей средств защиты не только лечебные учреждения, но также школы и детские сады. По запросам их руководства специально заказана партия латексных перчаток малых размеров. Эта дополнительная мера поможет снизить риски передачи инфекции и максимально защитить липецких школьников и дошколят», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

За последние три месяца фонд передал в липецкие клиники два аппарата искусственной вентиляции легких и 80 рото-носовых масок для ИВЛ, ингалятор для дыхания Ингалит, 200 небулайзеров, передвижные кушетки-столы для транспортировки больных, носилки скорой помощи и 1500 респираторов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».