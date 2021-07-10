В Липецке в тройном ДТП с возможным участием прокурора пострадали двое

В Липецке тройное ДТП с возможным участием прокурора: правоохранители проводят проверку Фото: Лия МУРАДЬЯН

В минувшую пятницу, 9 июля, вечером в Липецке произошла серьезная авария. На улице Катукова столкнулись три машины - "Мазда", "Ниссан" и "Лада Гранта". Есть пострадавшие.

Водитель "Ниссана"" распространил в соцсетях запись с видеорегистратора. Он ехал по дороге в сторону ТРЦ "Ривьера". В какой-то момент в бок машины словно кто-то въехал, автомобиль резко вильнул влево. "Ниссан" врезался в "Ладу Гранту", которая двигалась по крайней левой полосе. От удара отечественный автомобиль перевернулся.

Смотреть видеосюжет Тройное ДТП в Липецке с возможным участием прокурора

За рулем "Мазды" находился мужчина 1961 года рождения, за рулем "Ниссана" - женщина 1992 года, "Ладой Грантой" управлял водитель 1991 года рождения. Свидетели ДТП сообщили, что узнали в водителе "Мазды" прокурора. В пресс-службе областной прокуратуры воздержались от комментариев. Причину аварии выясняют специалисты.

- За медицинской помощью обратились водитель "Лады Гранты" и "Мазды", - сообщила "КП-Липецк" начальник пресс-службы регионального УМВД России Ольга Снежкова. - По обстоятельствам ДТП проводится проверка.

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