Под Липецком за 36 млн рублей расчистят реку Красивая Меча

В Лебедянском районе расчистят реку Красивая Меча Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Лебедянском районе расчистят реку Красивая Меча. В настоящее время начались подготовительные работы. Предполагается, что со дна водоема удалят 96,5 тыс. кубометров донных отложений. Также в рамках проекта приведут в порядок берега реки.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, работы затянутся примерно на 5 лет. На расчистку потратят более 36 миллионов рублей. Эти средства выделены из федерального бюджета. Ход работ контролируют представители областного управления экологии и природных ресурсов, а также организации, осуществляющие строительный надзор.

Специалисты считают, что расчистка реки улучшит ее пропускную способность на участке в районе села Троекурово. В населенном пункте живет около 2 тыс. человек. После мероприятий появится больше места для отдыха у воды.

Напомним, что в 2019-2020 годах в регионе расчистили реку Воронеж около Липецка и села Троицкое, а также реки Ягодная Ряса в Чаплыгине. Работы провели на территории общей площадью 15 км.