В Липецке в "Университетском" могут появиться поликлиники, стадион, школа и детсад

Липчанам предлагают оценить развитие микрорайона "Университетский" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке стартовали общественные обсуждения по внесению изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона "Университетский". Липчанам предлагают оценить его развитие. Информацию можно найти на сайтах администрации города и департамента градостроительства и архитектуры в разделе "Общественные обсуждения".

Так, через дорогу от авторынка на районе планируется построить школу на 1,5 тыс. учащихся. Рядом - детский сад на 200 мест и спортивный стадион. Также на "Университетском" могут появиться взрослая и детская поликлиники на 600 и 200 посещений в смену. Предлагают возвести 5 домов разной этажности, обустроить несколько парковок.

Свои предложения и замечания по проекту липчане могут направить до 2 августа в департамент градостроительства и архитектуры. Письмом по адресу: Липецк, площадь Театральная, дом 1, кабинет 206. Электронная почта proekt@lipetskcity.ru. Уточнить какие-либо вопросы можно по телефону 239-992.

Когда обсуждения завершатся, все замечания и предложения направят в областное управление строительства и архитектуры. Там примут окончательное решение по проекту.