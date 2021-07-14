День города 2021 в Липецке: "Музыка на колесах", онлайн-концерты и фейерверк

В празднование Дня города внесли изменения из-за коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этом году из-за коронавируса празднование Дня города пройдет в сжатом формате. Как сообщили в пресс-службе мэрии, не будет больших концертов и фестивалей, а лишь локальные безопасные мероприятия.

ПЯТНИЦА: ОТКРОЮТ ДОСКУ ПОЧЕТА И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

В пятницу, 16 июля, откроют обновленную Доску почета. На ней появятся портреты 15 липчан. Им вручат свидетельства, памятные знаки и денежные премии. Среди них - педагог, врач, водитель автобуса, строитель и другие представители профессий. Также знаки "Почетного гражданина Липецка" получат главврач больницы №4 "Липецк-Мед" Юлия Агапова и Почетный металлург РФ, руководитель центра "ЖКХ Контроль" Федор Жигаров.

В районе Опытной станции откроют физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем расположены 25-метровый бассейн, большой спортзал, зона тренажеров. Здесь также можно будет поиграть в баскетбол, волейбол, мини-футбол, большой теннис, бадминтон.

В тот же день в "Европейском" на базе школы №34 презентуют Центр дополнительного образования и спорта для детей и взрослых. Здесь липчанам предложат: фехтование, футбол, большой теннис, волейбол, 3D-моделирование, 3D-картографирование, куклотерапия, вокал, хоровое пение, игру на музыкальных инструментах. Нижний парк с 16 по 18 июля украсят, создадут исторические фотозоны, посвященные раннему Средневековью, 15-19 векам и эпохе СССР.

СУББОТА: ОНЛАЙН-КОНЦЕРТЫ, "МУЗЫКА НА КОЛЕСАХ" И САЛЮТ

В субботу, 17 июля, в 19.00 перед ДК "Рудничный" стартует спортивный квест. В Городском Дворце культуры подготовили онлайн-мероприятия: в 11.00 детская программа "В лабиринтах игры", в 12.00 - концерт. В соцсетях ДК "Матыра" в 18.00 опубликуют онлайн-выступления творческих коллективов.

Праздничное поздравление создаст "Музыка на колесах". 17 и 18 июля по городским дорогам будут ездить платформы с артистами. В 16.00 музпарад стартует в "Елецком". Выступления кавер-группы "Studio KVADRAT" можно будет увидеть у ТРЦ "Ривьера", рынка "Европейский", городского Дворца культуры, в Нижнем, Верхнем парках и парке Металлургов, в Быхановом саду. Праздничный объезд завершится к 21.45. А в 22.00 из 5 точек областного центра одновременно запустят фейерверки.

ВОСКРЕСЕНЬЕ:ВЫСТУПЛЕНИЕ КАВЕР-ГРУПП И ГАЛА-КОНЦЕРТ

В воскресенье, 18 июля, череда музыкальных поздравлений продолжится. Сначала кавер-группа "Pasta" выступит в "Университетском", затем отправятся к парковке у гипермаркета "Линия", к Октябрьскому рынку, на улицу Водопьянова, к Центральному рынку, стадиону "Металлург", Комсомольскому пруду. Завершится мероприятие на Набережной около 21.45.

В 17.00 начнется онлайн-программа ДК "Сокол". Сначала покажут гала-концерт городского конкурса "Соколинка", а в 19.00 на интернет-сцену выйдут местные артисты.