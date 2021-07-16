С праздником, металлурги!

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Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем металлурга!

Для нас это не просто дата. Это праздник. Праздник сильных духом людей.

Какие черты всегда отличали металлургов? В первую очередь верность своему делу и слову. Что мы и демонстрируем на протяжении многих лет. НЛМК идёт вперед к реализации поставленных задач, обозначенных в Стратегии развития. Нет сомнений, что она будет выполнена. Благодаря вашему профессионализму, вашей самоотдаче к непростому, но, уверена, любимому делу.

Мы растём, расширяем линейку продукции, выходим на новые рынки, каждый новый проект отвечает наилучшим технологическим и экологическим стандартам!

При этом какие бы не стояли цели важно сохранить в коллективе чувства поддержки и взаимопомощи. Ведь только вместе мы можем создавать настоящее будущее!

Спасибо за ваш труд, спасибо за неравнодушие и вашу работу. Слова особой благодарности нашим ветеранам. Они создавали тот фундамент и те традиции липецкой металлургии, на которых мы продолжаем строить новые высокоэффективные производства.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия. С праздником!

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Татьяна Аверченкова

Управляющий директор Новолипецкого металлургического комбината