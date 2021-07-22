«Милосердие» помогает растить будущих «звёзд» стрелкового спорта

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Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, направил с начала года около 50 млн рублей на подготовку юных спортсменов, которые занимаются пулевой и стендовой стрельбой. Средства перечислялись на финансирование детской спортивной школы в Липецке и на организацию тренировочного процесса на стрелково-стендовых комплексах.

Благодаря поддержке фонда более 320 юных спортсменов имеют возможность бесплатно заниматься в липецкой спортивной школе олимпийского резерва по стрелковым видам спорта. Для них регулярные тренировки проводят 14 тренеров. В распоряжении будущих «звёзд» российского спорта находятся пулевой тир и современный стрелково-стендовый комплекс спортклуба «Липецкий металлург».

На счету воспитанников липецкой спортивной школы десятки побед на международных и всероссийских соревнованиях. Сегодня 16 из них входят в состав национальной сборной России по дисциплинам стендовой и пулевой стрельбы. Школа дважды награждалась грантами Стрелкового Союза России и четырежды – Фонда поддержки олимпийцев за лучшие результаты по итогам года. Липецкими спортсменами завоевано более 1000 медалей на международных и всероссийских соревнованиях, установлено 3 мировых рекорда и 26 рекордов России.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».