«Ростелеком» подключил интерактивное телевидение отелю Mercure в Липецке

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Провайдер установил 10 коммутаторов и обеспечил интерактивным телевидением 200 номеров гостиницы, задействовав собственную сеть передачи данных. Теперь гостям отеля доступны развлекательные, новостные, детские и бизнес-каналы, библиотека разнообразных фильмов, а также возможность управления просмотром.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша услуга “Телевидение для гостиниц” помогает повысить лояльность посетителей и создать для них комфортные условия. Например, постояльцы отеля могут вызвать клининг в номер, заказать еду или такси. Обслуживающему персоналу будет удобно контролировать заселение или выселение, отправлять сообщения гостям, демонстрировать рекламные ролики, отслеживать статистику использования платного контента.Эти возможности позволяют сократить количество личных контактов, что в наших реалиях немаловажно».

Наталья Двуреченская, заместитель генерального управляющего отеля Mercure:

«В сфере обслуживания, в том числе гостиничного, постоянно растут требования к предоставляемому качеству услуг. Гости обращают внимание не только на красивый дизайн номеров и вид из окна, но еще и на цифровые сервисы. Важным критерием при выборе гостиницы для них является скорость интернета в номере, возможность быстро связаться с администратором и большая коллекция ТВ-каналов и фильмов».

Игорь Иншаков, начальник отдела информационных технологий отеля Mercure:

«С “Ростелекомом” мы сотрудничаем давно. Ранее специалисты компании выделили гигабитный канал для сети Wi-Fi, а теперь оснастили современным телевидением все номера отеля. В дальнейшем планируем подключение услуги “Виртуальная АТС”, которая еще больше расширит возможности гостиничных услуг».

«Телевидение для гостиниц» от «Ростелекома» — специальное решение для сферы гостиничного бизнеса. Услуга работает через интернет, что обеспечивает надежный сигнал и высокое качество картинки. Весь контент телевидения лицензирован. Организовать ТВ-показ можно не только в номерах, но и в лобби, ресторанах, фитнес-центрах и других помещениях отеля. Услуга легко интегрируется с системой управления отелем.

Узнать подробнее об услуге можно на сайте «Ростелекома» и по телефону горячей линии 8 800 200 30 00.

реклама Фото предоставлено «Ростелеком»