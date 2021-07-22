Павел Путилин внес в облсовет законопроект о перераспределении полномочий при увековечении памяти погибших воинов

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Спикер регионального парламента Павел Путилин выступил с законодательной инициативой о внесении изменений в региональный закон «Об увековечении в Липецкой области памяти погибших при защите Отечества». Поправки обусловлены изменениями федерального законодательства, принятыми весной этого года.

Ранее вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества воинов относились к компетенции федеральных органов власти и органов местного самоуправления. Сегодня большинство этих полномочий передаются субъектам РФ.

— 80 лет прошло с начала Великой Отечественной войны. Но до сих пор мы не знаем точно, сколько жизней она унесла, где покоятся без вести пропавшие воины. Эта работа ведется постоянно. Информацию получаем буквально по крупицам, - рассказал председатель регионального парламента Павел Путилин. - Внесенный сегодня в региональный парламент пакет поправок о перераспределении полномочий в деле увековечения памяти погибших защитников Отечества должен помочь выстраивать эту работу более эффективно. Липецкий областной Совет депутатов будет обеспечивать законодательное регулирование этих вопросов.

К полномочиям администрации Липецкой области отнесены вопросы принятия решения о переносе воинских захоронений, установления зоны охраны объектов культурного наследия в местах расположения воинских захоронений и о перемещении неизвестных воинских захоронений.

- Хотелось сказать слова благодарности нашим поисковикам. Они ведут очень важную работу и до сих пор находят захоронения павших воинов. Но нередко бывает так, что останки погибших солдат находят при строительстве дороги или дома. И в таких случаях они не знают, как им действовать, - рассказал Павел Путилин. - Теперь же информация должна быть передана в специальный орган. После этого накладывается запрет на проведение работ, пока не будут перезахоронены останки.

Кроме того, к полномочиям областной власти отнесено обеспечение мероприятий по эксгумации останков погибших, взаимодействие с федеральными органами власти, органами местного самоуправления и поисковыми отрядами по вопросам увековечения памяти погибших воинов, формирование поименных списков погибших солдат, которые захоронены на территории региона.

Также администрация области должна утвердить перечень муниципалитетов, на территории которых проходили боевые действия в годы Великой Отечественной войны и могут находиться непогребенные останки. Этот документ должен быть подготовлен до 1 июня 2022 года.

При этом в полномочиях органов местного самоуправления остается ведение государственного учета воинских захоронений, их содержание и благоустройство, создание резерва площадей для новых захоронений и ряд других.

В наш край фашистские захватчики вторгались дважды - при наступлении на Москву осенью 1941 года и в июле 1942 года при наступлении на Сталинград. Ожесточенные бои велись на территории нескольких районов теперешней Липецкой области.

Сегодня в регионе большое внимание уделяется работе по увековечиванию памяти павших в боях героев. По решению депутатского корпуса почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» носят райцентры Волово, Тербуны и села Стрелец Долгоруковского района и Двуречки Грязинского района, а также участок местности «Тербунский рубеж», расположенный на территории Тербунского района и участок местности «Высота 194.0 («Огурец»)», расположенный на территории Воловского района.

В случае принятия изменений в закон «Об увековечении в Липецкой области памяти погибших при защите Отечества», его положения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов.