Партия «Новые люди» сдала подписи в свою поддержку в Липецкий избирком

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На выборах в Липецкий областной совет партия «Новые люди» выдвинула 31 кандидата в депутаты. Для сбора подписей местное отделение аккумулировало все силы. Сподписными листами ходили и волонтеры партии, и сами кандидаты. Сбор подписей стал ещё одной возможностью пообщаться с горожанами и узнать, что их волнует.

25 июля подписи в коробках фирменного бирюзового цвета отнесли в областную избирательную комиссию. Каждый подписной лист ожидает тщательная проверка. После этого «Новые люди» смогут с полным правом принять участие в выборах. Проверять подлинность подписей в этом году будут с помощью специального прибора. Новые люди надеются, что благодаря новым технологиям проверка пройдет быстрее и качественнее. И прошлогодняя ситуация, когда у партийцев не приняли даже нотариально заверенные подписи, не повторится.

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Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Юлия Соловьева поблагодарила жителей Липецкой области, оставивших свои автографы.

Голосование на выборах депутатов Липецкого областного совета и Госдумы будет проходить три дня, с 17 по 19 сентября. На территории области будут работать 893 избирательных участка. 360 из них оборудованы средствами видеонаблюдения. В остальных установят видеофиксаторы, чтобы обеспечить сохранность бюллетеней в ходе трехдневного голосования. Центр наблюдения, где видео с избирательных участков смогут оперативно отслеживать наблюдатели, откроют в Липецкой общественной палате.

На 42 мандата Липецкого областного Совета депутатов претендуют 430 человек от девяти политических партий и пятеро самовыдвиженцев.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди".