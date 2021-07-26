Сколько получают руководители бюджетных организаций Липецка

Администрация Липецка опубликовала зарплаты руководителей-бюджетников Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мэрия Липецка опубликовала сведения о средних зарплатах руководителей муниципальных предприятий за 2020 год. Среди учреждений департамента дорожного хозяйства и благоустройства больше всех получает начальник МУ "Управление главного смотрителя" - 104 290 рублей. Затем идет руководитель МБУ "Управление благоустройства" со средней зарплатой в 97 155 рублей в месяц. И.о. директора МБУ "Липецкгорсвет" зарабатывает 68 548 рублей, а замдиректор той же организации - 93 471 рублей. Доход директора МУП "Зеленхоз" - 71 518 рублей.

В учреждениях департамента по физической культуре и спорту следующие зарплаты. Директор МАУ "Спортивный город" получает 60 557 рублей в месяц. Заработная плата руководителя ФОК "Пламя" - 50 202 рублей. Доход директора МБУ ЦС "Металлург" оказался 48 279 рублей, а МБУ СК "Сокол" - 61 030 рублей.

Среди директоров спортивных школ самая большая зарплата оказалась у руководителя МАУ "СШ №11" - 115 525 рублей. Меньше всех среди коллег получает директор спортивной школы №1 - 41 637 рублей. У остальных средняя зарплата от 43 000 до 80 000 рублей.

Опубликовали и доходы работников учреждений департамента ЖКХ. Среднемесячная зарплата директора "Липецкводоканала" - 50 568 рублей, МУ "Ритуальные услуги" - 54 899, МУП "Горэлектросеть" - 69 929 рублей, МУП "Липецктеплосеть" - 77 338 рублей. Руководитель управления капремонта получает 68 369 рублей. Доход директора "Липецкой станции аэрации" - 78 722 рублей в месяц.

В МБУ "Технопарк" зарплата руководителя 70 933 рублей. В МБУ "Липецкая городская транспортная компания" - 82 330 рублей. В МУП "Городской электротранспорт" - 90 635 рублей. В МУП "Липецкпассажиртранс" директор получает 67 541 рублей.

Доход руководителя МКУ "Управление строительства Липецка" - 124 654 рублей в месяц. В МКУ "Городской центр рекламы" на той же должности зарабатывают 94 566 рублей.

Самая внушительная зарплата среди директоров домов культуры Липецка у руководителя ДК "Матыра" - 64 070 рублей. А художественный руководитель "Липецкий Дом музыки" получает 102 159 рублей. Среди детских школ искусств выделяется доход директора ДШИ №1 - 77 541 рублей. Кстати, руководитель липецкого зоопарка в месяц получает 108 040 рублей.