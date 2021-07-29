Фонд «Милосердие» помогает юным футболистам

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Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, стал одним из организаторов финала юношеского Первенства Центрального федерального округа по футболу. Бескомпромиссные поединки прошли на стадионе «Юность» в Грязях Липецкой области при поддержке региональной федерации футбола.

Всего в Первенстве приняли участие 16 команд из разных регионов страны. Два завершающих финальных матча прошли с участием команд «Металлург» из Липецка, «Салют» из Белгорода, а также воспитанников спортивных школ Калуги и Тамбова.

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По итогам напряженной борьбы первое место заслуженно досталось тамбовчанам, а белгородский «Салют» стал серебряным призером первенства. «Бронза» уехала в Калугу. Теперь тамбовские юниоры будут представлять ЦФО на Первенстве России.

Кроме грамот и кубков все четыре команды – участники финальных поединков получили от фонда «Милосердие» денежные сертификаты на развитие своих клубов. В церемонии подведения итогов соревнований приняла участие директор фонда Евгения Фрай.

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«Наш фонд постоянно поддерживает юных спортсменов и специализированные спортивные школы, помогает создавать инфраструктуру для занятий массовым спортом. Сегодня с большим удовольствием вручаю четырем лучшим юношеским командам ЦФО сертификаты на развитие своих коллективов. Упорством и волей к победе на этом соревновании ребята доказали свою готовность и дальше штурмовать еще непокоренные спортивные вершины», - отметила директор «Милосердия» Евгения Фрай.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».