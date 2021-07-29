Рецепт «по-грязински»: больше конкретных дел и работа на результат

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Ухоженный, уютный, комфортный… Признанный еще в 2004 г. одним из самых благоустроенных городов России, свою «марку» Грязи держит уже многие годы. И каждый приезд в райцентр Грязи, как маленькое открытие – обязательно увидишь что-то новенькое, радующее глаз. Большие изменения здесь, как и во всем районе, отметил недавно посетивший Грязинский район губернатор Липецкой области Игорь Артамонов:

- Очень интересно город смотрится, преобразования идут в каждом населенном пункте, выполнен очень большой объем работ. Главное, что руководство района не собирается останавливаться на достигнутом.

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И темпы благоустройства в сельских поселениях только растут. За последнее время появилась спортплощадка с уличными тренажерами в Двуречках, в Карамышево установлена детская игровая площадка. Многофункциональная спортплощадка появится в этом году и в Ярлуково, плюс еще в 4 поселениях по программе «Стальное дерево» установят спортивные площадки. За последнее время отремонтированы дороги в Фащевке, Сошках, Красногорке, Двуречках, Княжебайгоре, Ярлукоово, Коробовке, дорожные работы идут в Телелюе, Казинке, Песковатке…И этот «список-перечень» выполненных работ по благоустройству Грязинского района активно пополняется.

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«Задач и планов много, важно их выполнять каждый день»

Каких-то особых «секретов» в успешном развитии района у местной власти нет, здесь просто считают, что малозначительных задач не бывает. Возглавляющий район около 30 лет Владимир Рощупкин, убежден - все должно делаться для людей - что сегодня нужно реальному, а не виртуальному человеку, живущему в конкретном месте. А результативная работа бывает там, где есть доверие власти и жителей.

Как идут преобразования в городе и районе в непростых условиях пандемии? Что планируется по дальнейшему благоустройству? Мы побывали в Грязях в преддверии Дня района, побеседовали с его главой Владимиром Рощупкным.

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- Владимир Тимофеевич, коронавирус, как видно, сдаваться не хочет, какова обстановка в районе?

- Ситуация не из простых, вот сегодня 8 заболевших, слава Богу, без потерь (данные на момент интервью – авт.). Сейчас идет прививочная кампания, соблюдаем все предписанные санитарные меры. Переживем и эту волну, жизнь продолжается.

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- Побывавший у вас недавно губернатор отметил большой объем проводимых работ. На чем сегодня сосредоточены усилия?

- Благоустроили парк Флерова – там большая реконструкция и обновление, новые зоны отдыха. Ставим задачу сдать набережную, которая станет продолжением городского пляжа. В октябре переселим 19 семей из аварийного жилья в новое, будем и дальше работать по этой программе. До 1 сентября отремонтируем мост, а основной объект – это новая современная школа с бассейном на северо-западе города. Еще будем асфальтировать центральную улицу - Советскую. Преобразования идут во всех сельских поселениях. Это если кратко: планы большие, и к счастью выполняются.

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- А есть то, что тормозит, как-то мешает?

- Разве что жара (с улыбкой замечает Рощупкин – авт.). А если серьезно, то в прошлом году было сложней, ситуация с ковидом была неопределенной. Есть задачи, планы, их надо выполнять каждый день, и тогда все будет нормально. Да, трудности всегда есть, выросла цена на металл, стройматериалы. Но пока справляемся, нам помогают «всем миром» - и область, и спонсоры. К примеру, НЛМК отгрузил 20 тысяч тонн шлака – отсыпали дороги на стройках. Темпы строительства опережают благоустройство, и сразу большой объем работ не сделаешь, но последовательно все решаем. Важно создавать людям нормальные, достойные условия для жизни - это наша задача, и мы ее выполняем.

Совсем скоро будем отмечать День района, конечно, все будет из-за коронавируса в необычном формате, без массовых мероприятий. Но без торжеств не обойдемся, поздравим и наградим наших передовиков. Я горжусь грязинцами, желаю им здоровья, а району процветание, уверен, что вместе мы сделаем все, что наметили!

«Все идет по графику, даже с опережением»

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Памятуя, про «лучше один раз увидеть» убедились в этом воочию, побывав на ряде строящихся и завершенных объектах.

Реконструкция парка им. Флерова, за обновление которого проголосовали почти 70% грязинцев, благополучно завершена. Обустроены-проложены пешеходные, велосипедные, беговые дорожки. Появился скейтпарк, танцплощадка, летний амфитеатр и сухой фонтан, установлены новые аттракционы – обновленный парк просто преобразился!

Население райцентра растет, и с февраля в микрорайоне «Северо-Западный» начато строительство новой школы (впервые за последние полвека) на 800 мест стоимостью свыше 820 млн рублей. Здесь будут два «начиненных» современным оборудованием основных корпуса и бассейн. И к 1 сентября будущего года новенькая школа примет первых учеников.

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По улице Коммунальная в разгаре строительство многоэтажки для переселенцев из аварийного жилья. Новостройку возводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», и уже к 1 октября будет сдана первая секция дома. Планируется, что в следующем году свои жилищные условия улучшат 134 жителей райцентра.

Большое оживление (скорее бум) и в индивидуальном домостроении, что свидетельствует о приросте населения и доступности строительства жилья.

В прошлом году построено 68 тыс кв м индивидуального жилья – это 454 дома на северо-западе Грязей, а за первое полугодие выстроено домов общей площадью 35 тыс кв м. Сейчас вносятся изменения в генплан города - добавляются еще участки многодетным семьям. Кстати, для них они бесплатно предоставляются в собственность.

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– В прошлом году у нас еще отремонтировали МФЦ, благоустроили площадку рядом с музыкальной школой и входную группу на новой набережной. А в этом году мы выиграли всероссийский грант по созданию комфортной среды в малых городах. Фронт работ по благоустройству большой, но все идет по графику, даже с опережением, - комментирует начальник отдела архитектуры и градостроительной деятельности района Наталья Дунаева. – Я сама родилась и выросла в Грязях, всегда любила свой город, для меня он был и есть самый родной и красивый. И с каждым разом он становится только краше – столько изменений за эти годы, просто душа радуется! Это просто здорово, что для местных жителей и гостей есть все возможности для комфортного отдыха.

Владимир КУЛИК.

Фото автора и из архива администрации Грязинского района.