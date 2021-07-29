В Липецке суд приговорил к тюрьме турагента, которая украла у клиентов более 1 млн рублей

Фото пресс-службы Липецкого областного суда Фото: Предоставлено

В этот четверг, 29 июля, в Октябрьском районном суде Липецка вынесли приговор турагенту. 48-летняя предпринимательница Татьяна получила реальный срок за мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, липчанка под видом директора туристического агентства с 1 мая 2018 года по 30 мая 2019 года получила от липецких туристов 1 013 500 рублей в счет оплаты путевок. Деньги она забрала себе. Так, она обманула 93 человек, причинив им значительный материальный ущерб в особо крупном размере.

В июне-сентябре 2018 года предпринимательница заключила фиктивные договоры с родителями учащихся школы №2 в Лебедяни. Детей планировали отвезти в Карелию. Однако, поездка не состоялась. А суммой в 538 тыс. рублей женщина распорядилась по своему усмотрению. Позже Татьяна возвратила 346 тыс. рублей, чтобы убедить клиентов в своей невиновности.

Аналогичным образом она обманула на 150 тыс. рублей 9 человек, которые собирались поехать в Санкт-Петербург и Грузию на январских праздниках 2019 года. Также мошеннице доверились родители учащихся школы №2 Липецка. Они отдали турагенту 146 тыс. рублей за планируемую поездку в январе 2019 года на Кремлевскую елку. А родители учащихся школы №21 передали ей 180 тыс. рублей за несостоявшийся тур в Волгоград в мае того же года.

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Вину предпринимательница признала частично. Она сообщила, что туристический бизнес оказался убыточным. У нее не хватало средств, поэтому средства одних клиентов тратила на поездки других. Липчанка заверила, что не собиралась похищать чужие деньги. Но суд не поверил ей. В материалах уголовного дела зафиксировано, что предпринимательская деятельность подсудимой не носила законный характер. Ее турагентства юридически не существовало. В договорах указывалось, что фирма действует по поручению и за счет другой туристической организации, хотя никаких официальных подтверждений тому нет. К тому же, женщина нигде не фиксировала, что получала от клиентов деньги. А в налоговую ежегодно предоставляла нулевой отчет. Чтобы не платить налоги, штрафы и не исполнять решения судов, Татьяна зарегистрировалась в Елецком районе по адресу со строением, которое непригодно для проживания.

Суд пришел к выводу, что реально пострадавших людей намного больше, чем признано по уголовному делу. Есть 65 исполнительных производств, общая задолженность по которым более 440 тыс. рублей, в том числе 57 штрафов ГИБДД и других органов. Кстати, предпринимательницу уже судили в Старом Осколе в 2007 году. Тогда ее наказали 1 годом тюрьмы, но с отсрочкой пока ребенку не исполнится 14 лет. Затем была амнистия.

В настоящий момент действия турагента квалифицировали по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Ее приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она уже вернула обманутым липчанам 371 тыс. рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.