Прошедший по Липецку ливень с сильным ветром повалил несколько деревьев

В Липецке устраняют последствия грозы Фото: Лия МУРАДЬЯН

Прошедшая в Липецке гроза с ливнем и сильными порывами ветра доставила жителям и городским службам немало проблем. О чем спасатели предупреждали горожан за несколько часов до ненастной погоды. Сообщалось, что порывы ветра будут достигать скорости 17 метров в секунду, также ожидали град.

Смотреть видеосюжет Ливень и ветер в Липецке

После грозы соцсети сразу заполонили фото и видео с летающими кусками кровли и упавшими ветками. С разных районов Липецка поступают сообщения о придавленных деревьями автомобилях. О граде никто не сообщал.

Смотреть видеосюжет Сильный ветер в Липецке повалил несколько деревьев

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, на данный момент на телефон «112» поступило 15 сообщений об упавших деревьях. Так на улице Стаханова дерево рухнуло на припаркованный автомобиль.

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На улицах Комсомольская, Фрунзе, Филипченко, Московская и Товарный проезд деревья повредили провода. На проспекте победы упавшее дерево перекрыло дорогу. Аналогичные сообщения были с улиц Архангельская, Гагарина, Катукова, Минская, Терешковой, 9 микрорайон и Алмазная.

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В настоящий момент с последствиями грозы в Липецке разбираются управление главного смотрителя, ЛГЭК, Горсвет, полиция и другие городские службы.