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Общество4 августа 2021 12:33

В Липецке хотят увеличить площадь жилой застройки за счет садов и гаражей

В новом генплане появится 1000 гектаров земли без расширения границ
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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В Липецке появится дополнительная площадь под застройку

В Липецке появится дополнительная площадь под застройку

Фото: Лия МУРАДЬЯН

В мэрии Липецка обсудили планы по градостроительству. Заседение градостроительного совета провела мэр Евгения Уваркина. Основной темой стала стратегия развития и преображения города.

Евгения Уваркина заметила, что в центре и на окраинах Липецка очень много территории, требующей более современно подхода – в основном это гаражные кооперативы, садоводческие товарищества и индивидуальные постройки.

– Территории имеют огромный потенциал, – отметила мэр города. – Здесь необходимо создавать социальные объекты и общественные пространства. Такой подход позволит преображать город без расширения границ.

Председатель департамента градостроительства Виктория Катасонова сообщила, что развитие этих территорий станет одним из пунктов нового генплана Липецка. По плану, в зону жилой застройки войдут ранее не предназначенные для этого территории, включая гаражные кооперативы и сады. Это если удастся оформить все необходимые документы. Тем самым в Липецке появится еще 1000 гектаров земли под застройку и общественные пространства.

В мэрии отметили, что будут проводить встречи с собственниками участков. Евгения Уваркина подчеркнула, что все будут делать с учетом мнения жителей. Например, включить дома в программу комплексного развития территорий можно при условии, что будут согласны 2/3 собственников.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, участники встречи решили разработать регулирующий процедуру нормативно-правовой акт, а также определить основной перечень документов для согласования.

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