Светлана Ермакова: «Открытие» готов идти навстречу своим клиентам

Светлана Ермакова подчеркивает: уровень работы с малым бизнесом - повод для гордости команды банка. Фото: Светлана Ермакова

Кредитный портфель ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Липецкой области с начала года увеличился на 15 % и достиг 3,5 миллиардов рублей, портфель привлеченных средств также продемонстрировал рост и достиг показателя в 5 миллиардов.

- За первое полугодие банку удалось нарастить показатели практически по всем бизнес-направлениям, - говорит Светлана Ермакова. - В 4 раза вырос спрос на ипотечные продукты. Продолжают оставаться востребованным продуктом на банковском рынке региона и кредитные карты, в том числе виртуальные: в первом полугодии их обладателями стали более 700 липчан, а общая сумма превысила 9,5 миллиона рублей.

В 3 раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года и объем потребительских кредитов – свыше 400 миллионов рублей. Предпринимателям региона выдано более 800 миллионов (+ 30% к показателю 2020 года). Что касается предпочтений, то подавляющее большинство бизнесменов интересовались кредитами с господдержкой.

- А какие продукты популярны у физических лиц?

- В этом году демонстрируют положительную динамику выдача кредитных карт и потребительских кредитов. Чаще всего клиенты берут средства на личные цели, на рефинанскирование кредитов в других банках. В принципе, тенденции не меняются: ипотека и кредиты по-прежнему являются лидерами - мы отмечаем увеличение спроса в разы. Особой популярностью пользовались такие ипотечные программы как Квартира, Новостройка, Рефинансирование, Ипотека с господдержкой.

- Что нового в ипотеке от банка «Открытие»?

- У нас появился новый продукт – ипотека с рефинансированием и возможностью получить дополнительные средства под ипотечную ставку 8,3% годовых, но она может быть и снижена до 7,8 % для заявок, оформленных на сайте и у партнеров банка, для корпоративных и зарплатных клиентов. Срок кредитования по программе - до 30 лет, сумма ипотечного кредита в нашем регионе варьируется от 500 тысяч рублей до 20 миллионов, а размер дополнительных средств - от 200 тысяч до 2 миллионов рублей.

Важно, что длительный срок кредитования по данной программе делает размер платежа гораздо выгоднее, чем у стандартного потребительского кредита. Это хорошая возможность одновременно решить как жилищный вопрос, так и возникающие в связи с ним бытовые проблемы: ремонт, покупку мебели, техники.

По объему рефинансирования ипотеки «Открытие» вошел в ТОП-3 российских банков.

- А как еще предпочитают сохранять свои деньги жители региона?

- Не снижается актуальность инвестиций. В первом полугодии в структуре продаж сберегательных инвестпродуктов явное перераспределение: увеличилась доля индивидуальных инвестиционных счетов, вырос спрос на брокерские продукты, а риски, связанные с пандемией, стали драйвером роста вложений в инвестиционное страхование жизни. В 2020-м году мы запустили продукт «Двойная выгода» (сочетание вклада и инвестиций), который по сей день остается одним из самых востребованных на рынке. В качестве альтернативы классическим вкладам все больше клиентов выбирают пакетные предложения по размещению денежных средств, которые включают в себя и ликвидную, и защитную инвестиционную часть.

- Насколько сегодня готов к инвестициям бизнес?

- Вложение в развитие – сегодня главная тенденция у наших клиентов. В 2020-м и в начале года нынешнего мы видели, что представители малого и среднего бизнеса брали кредиты в основном на финансирование текущей деятельности, занимались рефинансированием действующих обязательств, чтобы снизить долговую нагрузку. Ближе к середине года бизнес начал оживать и теперь отдает предпочтение кредитам на инвестиционные цели, с удовольствием пользуется экспресс-гарантиями. Достаточно много заявок и на крупные инвестиционные проекты, которые будут реализовываться в ближайшие месяцы. Бизнес начинает оправляться от потрясений прошлого года и достаточно смело смотрит в будущее.

- Давайте и мы туда заглянем. Какие планы у «Открытия», какие намечаются тенденции?

- Ведущая из них – продолжение цифровизации. Одной из задач мы ставим максимальный спектр продуктов и услуг при минимальном посещении офиса банка. К сожалению, пандемия продолжается, а потому нам важно, чтобы работа с банком была комфортна и безопасна для каждого клиента.

Тот же приоритет и в работе с малым бизнесом. За последние два года мы не только запустили мобильное приложение, но и вышли на уровень проникновения в 40%, что выше среднего показателя по рынку. Кроме того, благодаря смене подхода внутри банка, мы стали быстрее реагировать на запросы клиента, выводить продукты на рынок, успешно строить бренд банка, открытого и комфортного для бизнеса.

К слову, вспоминая историю отношений банка с МСБ, важно отметить, что до 2018 года «Открытие» не кредитовал этот сегмент. Поэтому уровнем работы, которая проделана в регионе, наша команда по праву гордится. Сегодня у нас более 1600 клиентов, даже в период пандемии мы смогли нарастить клиентскую базу на 15%. И это при том, что малый и средний бизнес в прошлом году принял на себя самый жестокий ковидный удар.

В 2020-м мобильный банк «Открытия» и его «Бизнес-Портал» эксперты рейтингов Internet Banking Rank и ME Banking Club назвали одними из лучших.

- Вы акцентируете внимание на удаленных каналах. Может так статься, что совсем скоро банковские офисы уйдут в историю?

- Я не думаю. Конечно, сегодня уже порядка 98% продуктов и услуг банка можно получить удаленно. Более того, наша цель – 100%, и мы стремимся к полному покрытию линейки посредством дистанционных каналов. Свыше 60 % клиентов «Открытия» в регионе ежедневно работают с банком удаленно. Однако офисы останутся. Возможно, с течением времени их формат будет трансформирован. Но то, что они будут, и липчане не перестанут их посещать – я в этом уверена.