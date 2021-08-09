«Открытие»: пандемия увеличила расходы россиян на домашних животных

23% респондентов завели домашних животных во время пандемии. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Абсолютное большинство опрошенных отмечают рост расходов на содержание животных. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и входящей в состав группы страховой компании «Росгосстрах Жизнь», среди совершеннолетних представителей регионов Центральной России из городов с населением более 100 тысяч человек.

Не имеют домашних питомцев сейчас лишь 22% опрошенных - 23% респондентов завели домашнее животное из-за пандемии и самоизоляции, а у 65% питомцы жили и раньше.

75% респондентов сообщили, что за последний пандемический год их расходы на братьев наших меньших выросли. По оценкам 52% эта статья расходов увеличилась в пределах 15%, еще у 23% - в полтора-два раза и даже больше. Что касается конкретных сумм, то 77% жителей регионов Центральной России тратит до 5 тысяч рублей в месяц. Позволить себе 30 тысяч и более могут лишь около 4%.

Результаты опроса показали, что у 83% счастливых обладателей домашних любимцев в Центральной России живет кошка. Самый «кошачий» регион России – Северо-Западный федеральный округ (88%). Собаки живут у 39% респондентов. Тут рекордсмены - жители Москвы и Московской области, а также Северного Кавказа (по 56%). На третьем месте в негласном рейтинге оказались аквариумные рыбки - они есть у 12% опрошенных, 7% респондентов содержат хомяков, 6% - попугаев.