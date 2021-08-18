"И в таком возрасте случаются чудеса": в Липецке врачи вылечили 103-летнюю пациентку от коронавируса

В Липецке 103-летняя бабушка победила коронавирус Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецке врачи вылечили от коронавируса 103-летнюю пациентку. Уникальный случай произошел в больнице скорой медицинской помощи №1. Для БСМП это, можно сказать, новый рекорд, а для липчан - чудо. Победить в таком возрасте опасное заболевание непросто, учитывая хронические заболевания, а вирус не щадит и более молодых людей.

Анна Кузнецова родилась в 1918 году. На ее век выпали годы послереволюционной разрухи, Гражданская и Отечественная войны. В молодости работала санитаркой в больнице. Во время Великой Отечественной войны - на тракторе в поле. Затем вернулась в больницу. А когда просили, помогала колхозу - подменяла трактористов. Было тяжело, но Анна никогда не сдавалась. И в этот раз она смогла побороть трудности.

СТРАННЫЙ КАШЕЛЬ НАПУГАЛ РОДСТВЕННИКОВ

Бабушку привезли в Липецк из Краснинского района. Изначально тревогу забили племянники. Им не понравилось, что родственница начала подкашливать. Они сразу обратились к медикам.

- К пациенте приехали врачи скорой помощи, - рассказала "КП-Липецк" главная медицинская сестра Краснинской ЦРБ Ольга Ковтун. - Они осмотрели бабушку, взяли мазок ПЦР. Через несколько дней пришли результаты теста. Они оказались положительными. Мы сразу же отправили ее в БСМП Липецка. Конечно, переживали за нее.

Благодаря усилиям врачей 3 инфекционного отделения и всего медперсонала больницы липчанка быстро пошла на поправку.

- Пациентке максимально быстро провели все диагностические мероприятия, подобрали и провели адекватную медикаментозную терапию, которая дала положительную динамику, - прокомментировали в ГУЗ "Липецкая ГБ СМП №1". - Лечение проходило согласно всем методическим рекомендациям здравоохранения РФ.

ВРАЧИ ПОЖЕЛАЛИ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЕ ЗДОРОВЬЯ И БОДРОСТИ ДУХА

Несмотря на яркий случай, на вопросы о пациентке медики отвечают скромно "И в таком возрасте случаются чудеса". На днях Анну Кузнецову выписали из больницы домой. Врачи пожелали ей крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия, а также сфотографировались на память. На снимке рядом с липчанкой стоят врач 3 инфекционного отделения Исмаилов Асад Автандил оглы, процедурная медсестра Наталия Душкина и санитарка Людмила Самохвалова.

Кстати, еще одна чудесная история выздоровления произошла в той же больнице несколько недель назад. Коронавирус победила 95-летняя Мария Мурашкина. Она также прошла курс лечения. Выписали бабушку Машу, как ее ласково называли в отделении, в ее день рождения. На фото она со своими доктором Иваном Копытиным.