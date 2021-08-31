"Предыдущий проект был утопическим": на прямой линии губернатор Липецкой области рассказал, что будет с Каменным логом

Прямая линия с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым Фото: принтскрин видео.

В этот вторник, 31 августа, состоялась прямая линия-2021 с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, ему поступило более 1 500 обращений. Среди самых популярных тем - благоустройство, дороги, ЖКХ, здравоохранение и социальная поддержка.

Одна из жалоб пришла из деревни Александровка. Жители рассказали, что глава сельсовата обещал сделать дорогу. Спустя 5 лет он отсыпал участок мелким щебнем и решил, что этого достаточно. Однако, проблему это не решило. Каждую весну на месте дороги появляется река.

- Обязательно проверим, как сделан этот участок, - ответил губернатор. - Если для галочки, то примем меры. Главы сельских поселений должны учитывать мнение местных жителей. Какие дороги нужно ремонтировать в первую очередь, а что может подождать.

На прямой линии тема ремонта дорог оказалась в ТОПе обращений. Артмонов подчеркнул, что нужно активнее работать с населением. И напомнил, что в этом году в регионе ремонтируют беспрецедентное количество магистралей – 450 км.

Липчанка Ирина спросила у Игоря Артамонова, что будет с Каменным логом. Она опасается, что склон может разрушиться и стать угрозой для рядом стоящих домов из-за работ, которые так и не довели до конца. Глава региональной администрации ответил, что специалисты мэрии должны выехать и обследовать склон. Если обнаружат проблемы, то участок укрепят.

- Каменный лог – старая проблема, наследство от компании, которая сейчас в списке недобросовестных, - рассказал губернатор. - Предыдущий проект, на мой взгляд, был утопическим. Колоссальная стройка, которую не завершили бы.

Артамонов подчеркнул, что Каменный лог обязательно благоустроят. Остается дождаться федеральных средств на эти работы.