Фонд «Милосердие» проведет Марафон добрых дел

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5 сентября в Липецке в рамках программы поддержки волонтерского движения фонд «Милосердие» организует Марафон Добрых Дел. Мероприятие приурочено к Всемирному дню благотворительности и даст возможность жителям и гостям города лично поучаствовать в общественно полезных активностях. Активные участники и организаторы мероприятий – корпоративные волонтеры НЛМК и члены их семей.

В Парке металлургов для всех желающих организуют экологические соревнования по раздельному сбору макулатуры и пластика. Самые активные семьи получат подарки.

Юных участников Марафона в парке ждет множество экологических познавательных игр с призами. Ребята смогут построить город из картона, пройти головоломки Форта Баярд, посоревноваться в детском чемпионате по брейк-дансу.

На территории спорткомплекса «Липецкий Металлург» любители спорта смогут всей семьей сдать нормативы ГТО. Липчан ждет сайкл-тренировка под открытым небом и мастер-классы от фитнес-инструкторов.

Спортивные активности в рамках Марафона продолжит товарищеский матч между командой ветеранов футбольного клуба «Металлург» и сборной НЛМК. Для болельщиков будут организованы аттракционы и увлекательные конкурсы.

Участники спортивного субботника смогут помочь благоустроить городской пляж в Левобережном городском округе. Под жаркие музыкальные хиты волонтеры очистят от мусора общественную территорию. Участников субботника также ждет мастер-класс от профессиональных волейболисток и заплыв на SUP-бордах. Специально приглашенные бармены помогут восполнить силы участников Марафона витаминными коктейлями.

Кроме этого все желающие смогут принять участие в интерактивных онлайн состязаниях Марафона на сайте Виртуального Города https://nlmk2020.ru/ в здании Штаба Добрых Дел.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».