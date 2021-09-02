Школьные знания - вместе с «духовной крепостью»

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Число желающих учиться в известной православной гимназии, расположенной в уютном здании на Прокатной улице, только растет. Ведь в одной из лучших образовательных организаций страны ребята получают несоизмеримо большее, чем «образовательные услуги». Традиционный школьный курс в гимназии неразрывно соединен с православным мировоззрением, духовным наполнением учащихся. Здесь воплощен триединый принцип воспитания – «православный христианин, заботливый семьянин, ответственный гражданин».

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Как и чем живет сегодня, в непростое «ковидное время» одно из престижных учебных заведений России? Мы побывали здесь в преддверии нового учебного года.

…Каждый раз, находясь в гимназии, тебя не покидает ощущение умиротворенности, некой безмятежности и внутреннего спокойствия. К этому располагает и сама атмосфера - слова приветствия (от незнакомых тебе людей), радушные взгляды, искреннее стремление окружающих в чем-то помочь. На такое мое наблюдение директор гимназии Марина Сергеевна Щурко понимающе улыбнулось – для них это обычный уклад, норма, независимо от привычных сейчас хлопот перед 1-м сентября и непростой ситуацией с ковидом.

- Нынешний год, как и предыдущий нелегкий, от сложностей не уйти, главное, чтобы мы все были здоровы. Все зависит от обстоятельств и надеемся, что 1 сентября к нам приедут Владыка Арсений и священнослужители, будет хорошая праздничная линейка, дай Бог! - делится Марина Сергеевна. - А в новый учебный год идем с хорошими мыслями, с добром, пониманием, что надо беречь друг друга, ведь жизнь быстротечна. Самое главное – чтобы наши детки были хорошими людьми, с отзывчивым сердцем и чистыми помыслами.

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С Богом в сердце

В гимназии, которой со дня основания пошел уже 17-й год, поначалу был лишь один, первый класс, вскоре набралось уже три начальных класса, а затем стала и полноценная одиннадцатилетка. Сегодня в гимназии обучается 530 детей, проблем с наполняемостью никогда не было. Только ограниченность площадей сдерживает набор новых классов-параллелей. Но попасть сюда может не каждый – ребенок должен быть из воцерковленной семьи, где понимают, что жить можно только с Богом в сердце.

Готовность разделять и следовать духовной направленности гимназии показывает вступительное собеседование. Ведь очень важно именно единомыслие педагогов и родителей в вопросах воспитания, чтобы в семье, этой «основе основ» ребенок встречал поддержку и понимание.

- У будущих первоклашек, конечно, чистота души в глазах прослеживается, но дети зачастую не открываются при первой беседе. Нередко и семья только на пути к православию и готова духовно расти вместе с ребенком. Главное - стремление семьи жить в православном русле. Наша задача – научить ребенка правильно осознать свое «Я»

– и внутри самого себя, и в окружающем мире, - отмечает педагог-организатор, победитель конкурса «Серафимовский учитель - 2021» Елена Дорошенко.

Как и все их сверстники, гимназисты сталкиваются с трудностями подросткового возраста, не все из них «гладкие и пушистые». Некоторые уходят, но процент возвращающихся высок. И родители, и сами ребята осознают, что главное не «крутая» светская школа, а формирование духовного стержня в душе, который станет опорой в жизни.

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«Мы сеем, а Господь взрастит»

Как и в обычной школе, здесь следуют школьной программе, сдают ЕГЭ и ОГЭ. Но помимо общеобразовательных предметов ребята изучают основы православной веры, историю русской церкви, старославянский язык, латынь. Традиции, заложенные в гимназии, бережно сохраняются и сегодня: празднование Двунадесятых и Великих православных праздников, День Знаний, Неделя памяти преподобного Амвросия Оптинского. Каждый день здесь начинается с молитвенного правила, сложившийся распорядок проявляется и в постах, исповеди, причащении, Литургии.

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В вопросах воспитания здесь неуклонно следуют трем идеалам – служение Православной вере, Отечеству и ближним. Преподаватели гимназии не просто педагоги высокой квалификации, а люди с высокими нравственными ориентирами. Они учат детей следовать главным христианским добродетелям, воспитывая добром. И миссию православного педагога видят еще в том, чтобы было воспитание не только словом, но и своим примером, благочестивым образом жизни.

Путь успеха

У гимназистов насыщенный день, внеурочное время посвящено занятиям в многочисленных кружках, секциях. Здесь великолепная хоровая студия (ребята выступают и на областных площадках) и хореографический коллектив, работают 3 театральные студии. Гимназический журнал «Отблески» уже 4 года побеждает во Всероссийском конкурсе школьных информационных изданий «Больше изданий хороших и разных». На страницах журнала ребята размышляют о жизни с точки зрения нравственных ориентиров, публикуют воспоминания своих предков о важных событиях страны.

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Усердие и самоотдача помогают гимназистам добиваться успеха и в творчестве, и в спорте. Ученица Православной гимназии Елизавета Петлякова воспитанница спортшколы №9, выиграла «серебро» первенства мира по спортивной борьбе. Девятиклассница Татьяна Леликова заняла 1-е место на Всероссийском конкурсе «Палитра ремесел», ученик 11-го класса Роман Шмелев стал участником энергетической проектной смены во Всероссийском детском центре «Орленок»…И этот список достижений воспитанников гимназии огромен.

Ребята вместе с учителями ездят и в паломнические поездки – с посещением Валаама, Соловков, Псково-Печерского монастыря, Троице-Сергиевой Лавры. И посещение духовных центров (равно как и театра, кинотеатра), здесь важная составляющая духовного развития ребенка.

Такой полифоничный подход в образовании приносит свои плоды. Уровень подготовки ребят выше, чем у сверстников других школ. Кто-то из выпускников выбирает духовную стезю, поступает в семинарию, но задачи готовить священнослужителей нет. Высокий уровень качества знаний помогает ребятам поступать на бюджетные места не только липецких, воронежских, но и престижных столичных вузов – МГУ, Бауманки, медакадемий.

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Настрой – созидательный

Мы совершили небольшую экскурсию по гимназии. За лето здесь появился свой детский садик для 18 дошколят. Новая пристройка отлично вписалась в архитектурный комплекс гимназии. Внутри свежий ремонт, просторно, светло, все оборудовано. В планах у гимназии – строительство мастерских для проведения уроков технологии. Здесь очень надеются, что с Божией помощью будет построен храм во дворе.

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Побывали в спортзале и тренажерном зале, учебных кабинетах – все они оснащены необходимым оборудованием. На 3-м этаже гимназии расположился маленький музей преподобного Амвросия Оптинского – материалы для него собирают с прошлого года. Есть и раритетные – учебники и книги, по которым учились в 19 веке, сейчас экспонаты систематизируются.

Ко Дню знаний здесь привычные хлопоты, «последние штрихи» - в подготовке помогают и ребята, и преподаватели.

Даша Токарева и Диана Семиколенова в сентябре пойдут в 10-й класс. Одна из них собирается в будущем стать врачом, другая видит себя в креативной сфере.

- Соскучились, вот пришли помочь, - делятся гимназистки, обучающиеся здесь с 1-го класса. – Хочется поскорее и с одноклассниками увидеться, и к занятиям приступить. Здесь особая атмосфера, теплая, нам это все по душе.

А для преподавателя математики Алевтины Астаховой в православной гимназии будет «первый выход».

- Много слышала об уровне, критериях, самом духе гимназии от знакомых педагогов. Мне все созвучно, решила здесь попробовать свои силы – и успешно прошла собеседование. Конечно, немного волнительно, но настрой только позитивный, - с улыбкой замечает Алевтина. - Уверена, все будет хорошо!

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Владимир КУЛИК.

Фото предоставлено НОУ Православная гимназия им. преподобного Амвросия Оптинского

г. Липецк