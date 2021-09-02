Экологичная стратегия в обновлении Липецка: Сбер помогает озеленять город

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До открытия улицы Зегеля в Липецке остается совсем немного. На участке вовсю кипит работа по озеленению - средства на это выделил Сбер. Напомним, реконструкция улицы Зегеля стартовала весной. На территории от площади Плеханова до площади Героев обновили асфальт, отремонтировали ограждения, светофоры, а также обустроили пешеходные зоны и велодорожки.

На аллее, посаженной при поддержке Сбера, встретились председатель Центрально-Черноземного банка Наталия Цайтлер и глава Липецка Евгения Уваркина. Они обсудили, как будет проходить озеленение в областном центре, а также другие направления ESG-стратегии банка в Липецке.

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- Мы активно вместе с бизнесом и властью работаем над совместными проектами. Несколько дней назад мы высадили клены, можжевельник – сделали первый вклад в озеленение центральной улицы Липецка – улицы Зегеля, которая стала особым подарком городу. Следующим этапом будет увеличение зеленых насаждений на недавно отремонтированных проспектах Победы и Мира, - отметила председатель Центрально-Черноземного банка Сбера Наталия Цайтлер.

"ВМЕСТЕ МЫ РЕАЛИЗУЕМ СТРАТЕГИЮ ESG В РЕГИОНЕ"

В 2020 году Сбербанк принял политику ESG - это политика в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития. В ее рамках Сбер разработал ряд программ, одна из которых - "Устранение углеродного следа". Банк планирует компенсировать углеродный след, который оставляет деятельность офисов. Для этого Сбер сократил потребление бумаги, начал перерабатывать банковские карты, снизил энергопотребление и многое другое.

В Липецкой области до 2023 года планируют высадить 60 тыс. саженцев. Сбер совместно с администрациями города и области определяют, какие это будут виды деревьев и где их посадят. Первые 10 тыс. саженцев хотят высадить в районах региона уже этой осенью. К посадке привлекут сотрудников Сбера и волонтеров.

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- Это только часть совместных инициатив, которые мы проводим совместно с мэрией и администрацией области, - рассказала председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк. - Мы активно работаем вместе с властью и бизнесом над экологической повесткой. А через несколько недель на улице Желябова откроется офис Сбера нового формата. Он будет отремонтировал по всем экостандартам. Внутри установят новые современные банкоматы, здесь расположится пункт выдачи Сбер Еаптеки, островок со СберДевайсами, СберЛогистика, а также детская зона и кафе.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ОТ СБЕРА - ЯРКИЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦЫ ЗЕГЕЛЯ

Мэр Липецка Евгения Уваркина оценила изменения, произошедшие на улице Зегеля. В реконструкцию вложили немало усилий. Здесь не только обновили дорожное покрытие, но и провели активную работу с предпринимателями, привели в порядок вывески. Озеленение от Сбера - яркий этап, который оживил центральную улицу. Добавил красок и экологичности.

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- Очень радует, что в этом проекте с нами Сбер, - подытожила глава городской администрации. - И он поддержал нас в части озеленения в рамках программы ESG. Мы с губернатором Игорем Артамоновым приветствуем развитие культуры бизнеса. С 2019 года Сбер является катализатором изменений, объединения бизнеса и национальных проектов. Сегодня мы с нетерпением ждем завершения реконструкции на площади у ДС "Звездный", где банк оказал финансовую поддержку на реконструкцию фонтана с катком. Также при поддержке Сбера идет озеленение проспекта Победы.