Движение на улице Зегеля в Липецке откроют 6 сентября

Ремонт на улице Зегеля в Липецке не успели выполнить в срок Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 31 августа, в Липецке должны были завершить реконструкцию улицы Зегеля. Однако, подрядчик не успел выполнить ряд работ. Как сообщили в пресс-службе мэрии, возле детской поликлиники и остановки "Зегеля" осталось доложить плитку. Также нужно заасфальтировать съезды с основной дороги, нанести разметку, провести лабораторные исследования.

Ремонт на улице Зегеля в Липецке не успели выполнить в срок Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ремонт на улице Зегеля в Липецке не успели выполнить в срок Фото: Юлия КЛЮЕВА

При этом специалисты уже уложили 2 слоя асфальтобетона, а в пешеходных зонах - практически всю плитку. Смонтировали светофоры и остановочные павильоны. Велодорожки тоже готовы.

Ремонт на улице Зегеля в Липецке не успели выполнить в срок Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ремонт на улице Зегеля в Липецке не успели выполнить в срок Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мэр Липецка Евгения Уваркина отметила, что увеличение темпов работ не должно сказаться на их качестве. Проконтролировать подрядчика она поручила управлению главного смотрителя. Движение по улице Зегеля планируют запустить уже на следующей неделе - вечером 6 сентября. Кстати, за каждый день просрочки подрядчик заплатит штраф.

Смотреть видеосюжет Движение по улице Зегеля в Липецке откроют 6 сентября